గోవాలో అగ్నిప్రమాదం- సిలిండర్ పేలి 23మంది మృతి
నైట్ క్లబ్లో పేలిన సిలిండర్- ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన సీఎం- రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
Published : December 7, 2025 at 6:51 AM IST
Goa Cylinder Blast : గోవాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఓ నైట్ క్లబ్లో సిలిండర్ పేలి 23 మంది మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. ప్రమాదానికి గురైన నైట్ క్లబ్ను గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ పరిశీలించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఉత్తర గోవాలోని అర్పోరా గ్రామంలో ఉన్న 'బర్చ్ బై రోమియో లేన్' నైట్ క్లబ్లో శనివారం అర్ధరాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నైట్క్లబ్ను చెక్కతో నిర్మించడం వల్ల అగ్నికీలలు వేగంగా వ్యాపించాయి. దీంతో 23 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహూటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. అతికష్టం మీద మంటలను అదుపు చేశారు. మృతుల్లో ముగ్గురు సజీవదహనమవగా, 20 మంది ఊపిరాడక చనిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వారిలో ముగ్గురు మహిళలు, నలుగురు పర్యటకులు ఉన్నారని చెప్పారు. ప్రమాదం జరిగిన నైట్క్లబ్ రాజధాని పనాజీకి 25 కి.మీ దూరంలో ఉంది. గతేడాది దీన్ని ప్రారంభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
#WATCH | Goa | Aftermath of the fire that broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/v6qleY5WJX— ANI (@ANI) December 7, 2025
ప్రమాద స్థలాన్నిపరిశీలించిన సీఎం
అర్పొరా గ్రామంలో ప్రమాదానికి గురైన నైట్ క్లబ్ను గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ పరిశీలించారు. నైట్క్లబ్లో నిబంధనలు పాటించలేదని ప్రాథమికంగా గుర్తించామని చెప్పారు. సమగ్ర విచారణ జరిపి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ క్లబ్ నడిచేందుకు అనుమతిచ్చిన అధికారులపై సైతం చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రమాదంపై సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఇది దురదృష్ట ఘటనగా పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు
#WATCH | Arpora | Goa CM Pramod Sawant says, " the incident is very unfortunate for a tourism state like goa. the people who run such things illegally, and a fire incident occurred...23 people have lost their lives...the government will conduct an inquiry into this incident. the… https://t.co/8Lv18IvNoh pic.twitter.com/0BBWhhLpQg— ANI (@ANI) December 6, 2025
Goa CM Pramod Sawant extends condolences on the demise of 23 people in a fire incident at Arpora and has ordered an inquiry to ascertain the cause of the incident. pic.twitter.com/ZkH9HAvl5J— ANI (@ANI) December 6, 2025
స్పందించిన రాష్ట్రపతి
ఈ ప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విచారం వ్యక్తం చేశారు. అగ్నిప్రమాదంలో ప్రాణాలను కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమని అన్నరు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
President of India tweets, " deeply pained by the tragic fire incident in north goa district resulting in the loss of precious lives. my heartfelt condolences to the bereaved families. may they find strength during this difficult time. i pray for the speedy recovery of those… pic.twitter.com/xoAylctk2a— ANI (@ANI) December 7, 2025
ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించిన ప్రధాని మోదీ
ఈ ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అర్పోరాలోని నైట్ క్లబ్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం చాలా బాధాకరమని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాల పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ ఘటన గురించి గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్తో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. బాధితుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని వివరించారు. అలాగే మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి రూ.50వేలు చొప్పున ఇవ్వనున్నట్లు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Prime Minister Narendra Modi announces an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured would be given Rs. 50,000 pic.twitter.com/TlCgoR5bNv— ANI (@ANI) December 7, 2025