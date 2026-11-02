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పెళ్లి విందులో ఫుడ్ పాయిజనింగ్- 'కొత్త జంట' సహా 27 మందికి అస్వస్థత

Food Poisoning In Wedding : ముంబయిలో పెళ్లి వేడుకలో కల్తీ ఆహారం తినడం వల్ల 27 మంది అస్వస్థకు గురయ్యారు.

Food Poisoning In Wedding
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2026 at 7:09 AM IST

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మహారాష్ట్రలో పెళ్లి విందులో కల్తీ ఆహారం కలకలం రేపింది. పెళ్లి వేడుకలో విందు భోజనం చేసిన అతిథులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఫుడ్​ పాయిజయిన్ కావడం వల్ల నవదంపతులు సహా మొత్తం 27 మంది వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం బాధితులందరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.

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FOOD POISONING IN WEDDING
WEDDING FOOD POISONING IN MUMBAI

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