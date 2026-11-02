పెళ్లి విందులో ఫుడ్ పాయిజనింగ్- 'కొత్త జంట' సహా 27 మందికి అస్వస్థత
Food Poisoning In Wedding : ముంబయిలో పెళ్లి వేడుకలో కల్తీ ఆహారం తినడం వల్ల 27 మంది అస్వస్థకు గురయ్యారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat File Photo)
Published : November 2, 2026 at 7:09 AM IST
మహారాష్ట్రలో పెళ్లి విందులో కల్తీ ఆహారం కలకలం రేపింది. పెళ్లి వేడుకలో విందు భోజనం చేసిన అతిథులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఫుడ్ పాయిజయిన్ కావడం వల్ల నవదంపతులు సహా మొత్తం 27 మంది వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం బాధితులందరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.