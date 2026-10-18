ఆలయానికి వెళ్తున్న భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు- 13 మంది మృతి
మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో శీతలా మాత ఆలయం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వడ్ల లోడుతో వెళ్తున్న ట్రక్కు అదుపుతప్పి భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది.
Published : October 18, 2026 at 6:58 AM IST
Madhya Pradesh Accident : మధ్యప్రదేశ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులపైకి అదుపుతప్పిన ట్రక్కు దూసుకెళ్లడంతో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. గ్వాలియర్లోని శీతలా మాత ఆలయం వద్ద శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వడ్ల లోడుతో వచ్చిన ట్రక్కు అదుపుతప్పి భక్తులను ఢీకొట్టడంతో పాటు ఆలయ ప్రధాన గేటు, బయటి గోడను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనతో అక్కడ ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది.
గ్వాలియర్ సీనియర్ పోలీసు అధికారి ధర్మవీర్ సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు 1.30 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఛినోర్ వైపు నుంచి వడ్ల లోడుతో ఒక ట్రక్కు శీతలా మాత ఆలయం వైపు వస్తోంది. ఆ మార్గంలో కొండ వాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో భారీ వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. నవరాత్రుల సందర్భంగా అక్కడ పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను నియంత్రిస్తున్నారు. అయితే, ఆ ట్రక్కు పోలీసుల బారికేడ్లను దాటుకుని ముందుకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు. వేగంగా కిందికి దూసుకొచ్చిన ట్రక్కు రోడ్డుపై ఉన్న భక్తులపైకి వెళ్లింది. అనంతరం ఆలయ గేటు, బయటి గోడను ఢీకొట్టింది. ట్రక్కు కింద పలువురు చిక్కుకోవడంతో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కొందరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.
#WATCH | Madhya Pradesh | Several dead and multiple people injured after a truck ran over several people near a temple in Gwalior Visuals from the hospital where the injured have been taken https://t.co/9h5R7cNgJW— ANI (@ANI) October 17, 2026
39 మందిని ఆసుపత్రికి తరలింపు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు, అధికారులు స్పందించారు. క్షతగాత్రులను అంబులెన్సుల్లో సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. గ్వాలియర్ పోలీసు అధికారి ధర్మవీర్ సింగ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం 39 మందిని ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లారు. వారిలో 13 మంది మరణించారు. మరో ఐదారు మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. కొందరికి ఎముకలు విరిగాయని, మిగిలిన వారు స్వల్ప గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదంలో విధుల్లో ఉన్న ఇద్దరు పోలీసు సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారు. వారికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు. గ్వాలియర్ కలెక్టర్ రుచికా చౌహాన్ కూడా ప్రమాదంపై వివరాలు వెల్లడించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ట్రక్కు అదుపుతప్పినట్లు సమాచారం అందగానే అంబులెన్సులు, ఇతర వాహనాలను ఘటనా స్థలానికి పంపినట్లు చెప్పారు. ప్రమాదంలో పలువురు గాయపడినట్లు తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని, వైద్యులు సీటీ స్కాన్లు, ఎక్స్రేలు తీసి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారని వివరించారు.
బారికేడ్లను దాటి ఎలా వచ్చింది?
నవరాత్రుల సందర్భంగా ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో పోలీసులు ముందుగానే ఆంక్షలు విధించారు. వాహనాలను నియంత్రించేందుకు బారికేడ్లు, పోలీసు తనిఖీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయినప్పటికీ ట్రక్కు వాటిని దాటి లోపలికి ఎలా వచ్చిందనే అంశం ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ట్రక్కులో సాంకేతిక సమస్య ఏమైనా తలెత్తిందా, డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఎందుకు అదుపు చేయలేకపోయాడనే విషయాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రాంతీయ రవాణా శాఖ అధికారుల బృందాన్ని కూడా పంపించారు. ట్రక్కును పరిశీలించి ప్రమాదానికి గల కారణాలను గుర్తించాలని ఆదేశించారు.
ట్రక్కు ఒక్కసారిగా!
ప్రమాద సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఓ వ్యక్తి తన సోదరుడు కూడా గాయపడినట్లు తెలిపాడు. ట్రక్కులో అధికంగా సరుకు లోడ్ చేసినట్లు కనిపించిందని, ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చి రోడ్డుపై ఉన్న వ్యక్తులు, దుకాణాలను ఢీకొట్టిందని చెప్పాడు. కొందరు తన కళ్ల ముందే ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రమాదం తర్వాత కూడా అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితులు కొనసాగినట్లు వివరించాడు. ఆలయానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది. వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ ట్రక్కు బారికేడ్లను దాటి రావడంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. ట్రక్కు సాంకేతిక పరిస్థితి, ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా అనే అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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