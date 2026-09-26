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నాగాలాండ్‌లో కల్తీ మద్యం కలకలం- 19 మంది దుర్మరణం, 3వేల సీసాలు సీజ్

19 మంది అరెస్ట్, 3 వేల మద్యం సీసాల సీజ్- కల్తీ మద్యం మూలాలపై దర్యాప్తునకు సిట్ ఏర్పాటు

Spurious Liquor Nagaland
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 5:36 PM IST

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Spurious Liquor Nagaland : మద్యపాన నిషేధం అమల్లో ఉన్న నాగాలాండ్‌లో కల్తీ మద్యం సేవించి 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రెండ్రోజుల్లో మోకోక్‌చుంగ్ జిల్లాలో 8 మంది, ట్యూన్‌సాంగ్ జిల్లాలో 11 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. రాష్ట్రంలో 1990 నుంచే మద్యపాన నిషేధం ఉన్నప్పటికీ ఈ దుర్ఘటన జరగడం కలకలం రేపుతోంది. వరుస మరణాల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం, కల్తీ మద్యం సరఫరా, దాని మూలాలను గుర్తించేందుకు సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. పోలీసులు పలుచోట్ల దాడులు నిర్వహించి 19 మందిని అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు 3000 కల్తీ మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న మద్యం, మృతదేహాల అవయవాల నమూనాలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల నిమిత్తం గువాహటికి పంపించారు. గుర్తుతెలియని, లేబుల్ లేని, అనుమానాస్పద మద్యాన్ని సేవించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.

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