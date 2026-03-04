ETV Bharat / bharat

సెప్టిక్​ ట్యాంక్​లో పడి నలుగురు మృతి- ఆస్పత్రిలో ముగ్గురికి చికిత్స

సెప్టిక్​ ట్యాంక్​లోని విషవాయువులు పీల్చి అస్వస్థకు గురైన ఏడుగురు- చికిత్స పొందుతూ నలుగురు మృతి

People Die After Entering Septic Tank
People Die After Entering Septic Tank (IANS)
ETV Bharat Telugu Team

March 4, 2026

People Die After Entering Septic Tank: బిహార్‌లోని సీతామఢీ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సెప్టిక్​ ట్యాంక్​లో పడి నలుగురు మరణించారు. మరో ముగ్గురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటన మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 7 గంటల సమయంలో బొఖారా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కుర్హార్ పంచాయతీలో జరిగింది.

ఈ ప్రమాదం గురించి సీతామఢీ జిల్లా ఎస్​పీ అమిత్ రంజన్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కుర్హార్ పంచాయతీలోని 13వ వార్డులో ఒక వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడిపోయాడు. అతనిని రక్షించేందుకు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చొప్పున మొత్తం ఆరుగురు ట్యాంక్‌లోకి దిగారు. అయితే, ఆ ట్యాంక్ లోతు ఎక్కువగా ఉండటం, గాలి ఆడే అవకాశం లేకపోవడంతో అక్కడి వాయువులను పీల్చిన తర్వాత అందులో ఉన్నవారంతా స్పృహ కోల్పోయారు. ఇది గమనించిన స్థానికులు వెంటనే వారిని బయటకు తీసి స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో నలుగురు చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. మరో ముగ్గురు చికిత్స పొందుతున్నారు.

దర్యాప్తు పూర్తైన తర్వాతే

కాగా, మృతులను లాలు సాహ్ని కుమారుడైన రాజీవ్ సాహ్ని (40), రాంబాబు కుమారులైన రవి సాహ్ని (30), వినయ్ సాహ్ని (26), అలాగే రాజీవ్ సాహ్ని కుమారుడు కృష్ణ కుమార్ (12)గా గుర్తించారు. వీరంతా కుర్​హర్ పంచాయతీలోని వార్డ్ నంబర్ 12 నివాసితులని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ విషయంపై పూర్తి దర్యాప్తు జరిగిన తర్వాతనే అసలు కారణం తెలుస్తుందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, విషపూరిత వాయువులు నిమిషాల్లో ప్రాణాంతకం కావచ్చని సీతామర్హి జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలను హెచ్చరించింది. సరైన భద్రతా పరికరాలు లేకుండా సెప్టిక్ ట్యాంకులు లేదా మూసివున్న ప్రదేశాల్లోకి ప్రవేశించవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.

మురుగునీటి కాలువను శుభ్రం చేస్తుండగా
మరోచోట మురుగునీటి కాలువను శుభ్రం చేస్తుండగా ఇద్దరు పారిశుధ్య కార్మికులు మరణించారు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్​ ఇండోర్‌లోని చోయిత్రమ్ సబ్జీ మండి సమీపంలో మంగళవారం జరిగిందని ఓ సీనియర్​ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. మరణించిన కార్మికులు కరణ్ యాదవ్, అజయ్ దుడియా అని చెప్పారు. మురుగునీటి కాలువను శుభ్రపరిచే సమయంలో దురదృష్టవశాత్తు అందులో పడ్డారని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందన్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం పంపినట్లు తెలిపారు. పోస్ట్ మార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే అసలు విషయం తెలుస్తుందని చెప్పారు.

సెప్టిక్​ ట్యాంక్​ శుభ్రం చేస్తుండగా
కొద్దిరోజుల క్రితం కర్ణాటకలో ఇద్దరు వ్యక్తులు సెప్టిక్​ ట్యాంక్​ శుభ్రం చేస్తుండగా ఊపిరాడక మృతిచెందారు. ఈ ఘటన ఫిబ్రవరిలో జరిగింది. పోలీసులు కథనం ప్రకారం, గుల్బర్గా ఇందిరానగర్​కు చెందిన రతన్ హోటకర్ తొలుత​ సెప్టిక్ ట్యాంక్ శుభ్రం చేయడానికి అందులోకి ప్రవేశించాడు. అనంతరం విషవాయువులు పీల్చి స్పృహ కోల్పోయాడు. అదిగమనించిన మరోవ్యక్తి శివకుమార్ రతన్​ను రక్షించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ట్యాంక్​లోకి ప్రవేశించాడు. కానీ లోపల విషపూరిత వాయువులు కారణంగా అతను కూడా ఊపిరాడక అక్కడే పడిపోయాడు. స్థానికులు వారిని బయటకు తీసేలోపే ఇద్దరూ మరణించారు.

విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేశారు. ఈ విషయంపై పూర్తి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. మరోవైపు, సెప్టిక్ ట్యాంక్ శుభ్రం చేసేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సెప్టిక్​ ట్యాంక్​ వెలువడే విషపూరిత వాయువుల పట్ల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరని చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

