పవర్ ప్లాంట్లో పేలిన బాయిలర్- 9మంది మృతి
ఛత్తీస్గఢ్లోని ఓ పవర్ ప్లాంట్లో పేలుడు
Published : April 14, 2026 at 6:22 PM IST
Chhattisgarh Boiler Blast : ఛత్తీస్గఢ్లో ఘోర విషాదం జరిగింది. సక్తీ జిల్లా సింఘితెరాయ్ గ్రామంలోని వేదాంత పవర్ ప్లాంట్లో బాయిలర్ పేలి 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మరో 15 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, స్థానిక అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. గాయపడిన కార్మికులను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ప్రమాద స్థలంలో శిథిలాల కింద మరికొందరు కార్మికులు చిక్కుకుని ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయ్ దిగ్భ్రాంత్రి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటించారు. ప్రమాదానికి గల కారణంపై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు.