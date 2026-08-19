హోటల్లో అగ్ని ప్రమాదం- 9 మంది దుర్మరణం- మృతుల్లో విదేశీయులు
కోల్కతాలోని హోటల్లో భారీగా చెలరేగిన మంటలు- ఘటనాస్థలిలో మంటల అదుపులోకి తీసుకొస్తున్న అగ్నిమాపక యంత్రాలు- మృతుల్లో విదేశీయులు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
Published : August 19, 2026 at 8:21 AM IST
Fire At Hotel In Kolkata : పశ్చిమ బంగాల్లో బుధవారం భారీగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కోల్కతాలో ఒక హోటల్లో భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారని అధికారులు తెలిపారు. మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారని పేర్కొన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక వాహనాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. ఘటనా స్థలంలో దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో పలువురు స్పృహ కోల్పోయారని, వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మీర్జా గాలిబ్ వీధిలో ఉన్న హోటల్లో బుధవారం అర్ధరాత్రి సుమారు 2 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో వైద్యం కోసం వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ పౌరులు కూడా ఉన్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణం తెలియాల్సి ఉంది. మంటలను ఆర్పడానికి ఐదు అగ్నిమాపక వాహనాలను రంగంలోకి దించారు. ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. పోలీసులు, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
VIDEO | Kolkata, West Bengal: At least nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata; visuals from earlier today.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/kjPpreyLf6
STORY | At least nine dead in massive Kolkata hotel fire— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
At least nine people died, and six were injured in a fire at a hotel on Mirza Galib Street in central Kolkata early on Wednesday night, police said.
Five fire tenders were pressed into service to douse the blaze that… https://t.co/nk6W0eU9gz
"ఘటనాస్థలిలో దట్టమైన పొగ కారణంగా అగ్నిమాపక సిబ్బంది పై అంతస్తులకు చేరుకోవడం కష్టమైంది. ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది చనిపోయారు. మరిన్ని మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడం కోసం భద్రతా దళాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి" అని ఒక పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Kolkata | Arafat Hussain, a Bangladeshi national who is in Kolkata for medical purposes, says, " i am here for medical purposes. at night, i heard a lot of commotion on the second floor. i have been staying in this hotel for a month now. i have got to know that 9 people… pic.twitter.com/mdQEslHnxN— ANI (@ANI) August 19, 2026
వైద్య చికిత్స కోసం కోల్కతాకు వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ పౌరుడు అరాఫత్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ, "నేను ఇక్కడ వైద్య చికిత్స కోసం వచ్చాను. గత నెల రోజులుగా ఈ హోటల్లోనే ఉంటున్నాను. రాత్రిపూట భవనం రెండో అంతస్తులో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో 9 మంది చనిపోయారని తెలిసింది" అని అరాఫత్ హుస్సేన్ పేర్కొన్నారు.
రెండు రోజుల క్రితం కూడా ఇలాంటి ఘటనే
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్లోని బీర్భూమ్ జిల్లాలోని తారాపీఠ్ పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్న బిదేశిని హోటల్లో రెండు రోజుల క్రితం ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఆ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది యాత్రికులు మరణించారు. అప్పటికే నిచ్చెనల సహాయంతో 22 మందిని రక్షించగా, మరో 11 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు బీర్భూమ్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ విదిత్ రాజ్ భూండేశ్ మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు.
"గాయపడిన వారు మేఘాలయలోని శిబ్ బారి బగనారా, సౌత్ గర్హిల్కు చెందినవారు. అయితే, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎనిమిది మందిని రక్షించినప్పటికీ, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వారు మరణించారు. మృతుల్లో ఐదుగురు మేఘాలయకు చెందినవారు కాగా, ముగ్గురు అలీపుర్దువార్కు చెందినవారు. మంటలు చెలరేగాయని గ్రహించిన వారు, పిల్లలతో కలిసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, కిందికి దిగే ప్రయత్నంలో మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు" అని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించామని చెప్పారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశామన్నారు.
ఘటన, అనంతరం తారాపీఠ్ ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న 15 హోటళ్లను కొద్దిరోజుల పాటు మూసివేయాలని జిల్లా యంత్రాంగం ఆదేశించింది. హోటల్ ప్రధాన యజమాని ప్రోబిత్ పాల్, అతని కుమారుడు, సహ యజమాని అయిన కళ్యాణ్ పాల్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే, హోటళ్లలో తగిన అగ్నిమాపక భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయంపై సర్వత్రా ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.
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