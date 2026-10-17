15 అడుగుల లోతైన కాలువలో పడిన బస్సు- 8 మంది మృతి
రాజస్థాన్ కోటా జిల్లాలో దిల్లీ ముంబయి ఎక్స్ప్రెస్వేపై శనివారం ఉదయం మినీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 8మంది మృతిచెందారు. మరో 15మంది గాయపడ్డారు.
ప్రమాదానికి గురైన మినీ బస్సు (ETV Bharat)
Published : October 17, 2026 at 10:25 AM IST
Bus Accident Rajasthan : రాజస్థాన్ కోటా జిల్లాలో దిల్లీ- ముంబయి ఎక్స్ప్రెస్వేపై శనివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. 17 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న మినీ బస్సు అదుపుతప్పి రహదారి పక్కన ఉన్న 15 అడుగుల లోతైన నీటి కాలువలో పడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 8 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రుల్లో కొంతమంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని తెలిపారు. కాగా, ప్రయాణికులు ఆర్తనాదాలతో ఘటనా ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.