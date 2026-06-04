ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం- పలువురు రోగులు మృతి
స్థానిక ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం- పలువురు మృతి- 20మందిని రక్షించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది
Bihar Fire Accident (ETV Bharat)
Published : June 4, 2026 at 6:51 AM IST
Bihar Fire Accident : బిహార్లోని ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ముజఫర్పూర్లోని ప్రసాద్ అనే ప్రైవేటు ఆసుపత్రి ఐసీయూలో గురువారం ఉదయం మంటలు చెలరేగి పలువురు రోగులు మృతి చెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో ఐసీయూలో 25 మంది వరకు ఉన్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. చాలా మంది రోగులను వేరే ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.