ఝార్ఖండ్‌లో భారీ ఎన్‌కౌంటర్‌- 10 మంది మావోయిస్టులు మృతి!

ఝార్ఖండ్‌లో భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య భీకర కాల్పులు- 10 మంది మావోయిస్టులు మృతి

Jharkhand Encounter
Jharkhand Encounter (ETV bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 12:16 PM IST

Jharkhand Encounter : ఝార్ఖండ్​లో సారండా అడవుల్లో భారీ ఎన్​కౌంటర్ జరిగింది. గురువారం భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య భీకర కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో 10 మంది మావోలు మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎన్‌కౌంటర్‌లో సీనియర్ మావోయిస్టు కమాండర్ హతమైనట్లు సమాచారం. ఇంకా ఆ ప్రాంతంలో కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఆపరేషన్​ పూర్తి అయిన తర్వాతే వివరాలను వెల్లడిస్తామని చెప్పారు.

చైబాసాలోని కిరీబురు పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో సారండా అటవీ ప్రాంతంలో ఈ ఎన్​కౌంటర్ జరిగింది. సారండా అటవీ ప్రాంతంలో సీఆర్​పీఎఫ్​, భద్రతా దళాలు కలిసి మావోయిస్టు వ్యతిరేక ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. ఆపరేషన్‌లో భాగంగా భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ నిర్వహిస్తుండగా మావోయిస్టులు తారసపడ్డారు. ఈ క్రమంలో మావోలు కాల్పులు జరిపారు. వెంటనే ప్రతిస్పందించిన భద్రతా బలగాలు మావోలపై భీకర కాల్పులతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ ఘటనల్లో నక్సలైట్లకు భారీగానే నష్టం కలిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఎన్‌కౌంటర్‌లో సీనియర్ మావోయిస్టు కమాండర్ హతమైనట్లు తెలిసింది. అతనిపై రూ.50 లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉందని సమాచారం.

గురువారం ఉదయం నుంచి భద్రతా బలగాలు, మావోల మధ్య కాల్పులు జరిగినట్లు కొల్హాన్ డీఐజీ అనురంజన్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ ఇంకా కొనసాగుతోందని మరిన్ని వివరాలను ఆపరేషన్ పూర్తి అయిన తర్వాత వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. దట్టమైన అడవుల్లో నక్స్​లైట్లు దాక్కుని ఉన్నారని తెలిపారు. వారిని అంతమొందించడానికి అదనపు బలగాలను కూడా మోహరించినట్లు చెప్పారు.

సారండా ప్రాంతమే అడ్డంకి
ఝార్ఖండ్​ను నక్స్​లైట్​ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడానికి అతిపెద్ద అడ్డంకి ఈ సారండా అటవీ ప్రాంతమే. దీనిని ఝార్ఖండ్ నక్సల్​ కమాండ్, ప్రస్తుత నిషేధిత సీపీఐ(మావోయిస్ట్) పొలిట్​బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్ బెసరా నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అతడిపై కూడా రూ.కోటి రివార్డు ఉంది. మిసిర్ బెసరాతో పాటు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు అనల్ దా, అసీమ్ మండల్, ఝార్ఖండ్ బిహార్ స్పెషల్ ఏరియా కమిటీ సభ్యుడు సుశాంత్​ సహా 60 మంది నక్సలైట్లు ఉన్నారు. వారందరూ కొల్హాన్‌లో క్యాంపింగ్ చేస్తున్నారు. అదనంగా, 20 నుంచి 25 మంది నక్సలైట్ల బృందం నక్సలైట్ కమాండర్ అజయ్ మహతో కోసం పనిచేస్తోంది. వీళ్లు పశ్చిమ సింహ్​భూమ్​లో కూడా క్యాంపింగ్ చేస్తోంది.

జనవరి 3న ఛత్తీస్​గఢ్​లో రెండు వేర్వేరు ఎన్‌కౌంటర్లు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో 14 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. సుక్మా జిల్లాలో 12 మందికి పైగా మావోయిస్టులు హతమవగా, బీజాపుర్ జిల్లాలో ఇద్దరిని పోలీసులు మట్టుబెట్టారు. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో కుంటా ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మంగడు మృతి చెందారు. గత నెలలో బీజాపూర్​లో కూడా మావోయిస్టులు, భద్రతా బలగాల మధ్య భారీగా ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఇద్దరు జవాన్లు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ సమయంలో ఘటనాస్థలం నుంచి మావోయిస్టుల మృతదేహాలతో పాటు భారీగా ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

దాదాపు 256 మంది మావోలు మృతి!
గతేడాది జనవరి నుంచి డిసెంబర్​ మధ్య బస్తర్​ డివిజన్​లోని వివిధ జిల్లాల జరిగిన ఎన్​కౌంటర్లలో దాదాపు 256 మంది మావోలు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు 665 ఆయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిలో ఏకే 47, ఎల్​ఎంజీ, ఐఎన్​ఎస్​ఏఎస్​, ఎస్​ఎల్​ఆర్​ వంటి ఆటోమెటిక్ ఆయుధాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు అదనంగా 303 భర్మార్లు, బీజీఎల్​ లాంచర్లు, సింగిల్​ షాట్​ రైఫిల్స్, కార్బైన్​లతో సహా వివిధ రకాల ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే వీటిలో కొన్నింటిని ఎన్‌కౌంటర్ జరిగిన ప్రదేశం నుంచి స్వాధీనం చేసుకోగా, మరికొన్నింటిని అడవి ప్రాంతం నుంచి పునరావాసం పొందిన మావోయిస్టుల నుంచి తీసుకున్నారు.

JHARKHAND ENCOUNTER
SARANDA ENCOUNTER
ENCOUNTER IN JHARKHAND
JHARKHAND ENCOUNTER

