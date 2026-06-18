SPని వీడేందుకు 26 మంది ఎంపీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు : కేశవ్ ప్రసాద్ సంచలన కామెంట్స్
యూపీ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతున్న డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య వ్యాఖ్యలు - 26 మంది ఎస్పీ ఎంపీలు పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కామెంట్స్
Published : June 18, 2026 at 3:59 PM IST
Samajwadi Party MPs ready To Break : 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఉత్తర్ప్రదేశ్లో అధికార కూటమి, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. తాజాగా సమాజ్వాది పార్టీ(ఎస్పీ) చీలిక గురించి ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన సుమారు 26 మంది ఎంపీలు ఆ పార్టీకి వీడ్కోలు పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఆ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్పై తీవ్రవిమర్శలు చేశారు. సమాజ్ వాదీ పార్టీని అఖిలేశ్ సమర్థంగా నడిపించలేరని, అంతేకాదు, ఆ పార్టీ అధికార పీఠాన్ని ఎన్నటికీ అధిరోహించలేరని తేల్చి చెప్పారు. అయితే, ప్రతిపక్ష పార్టీలో చీలికలు సృష్టించాలని తాము అనుకోవడం లేదని, వారే సమాజ్ వాది పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.