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SPని వీడేందుకు 26 మంది ఎంపీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు : కేశవ్​ ప్రసాద్​ సంచలన కామెంట్స్

యూపీ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతున్న ​డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్​ ప్రసాద్​ మౌర్య వ్యాఖ్యలు - 26 మంది ఎస్పీ ఎంపీలు పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కామెంట్స్

Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya
Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 3:59 PM IST

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Samajwadi Party MPs ready To Break : 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో అధికార కూటమి, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. తాజాగా సమాజ్​వాది పార్టీ(ఎస్పీ) చీలిక గురించి ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్​ ప్రసాద్​ మౌర్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమాజ్​వాదీ పార్టీకి చెందిన సుమారు 26 మంది ఎంపీలు ఆ పార్టీకి వీడ్కోలు పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఆ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్​ యాదవ్​పై తీవ్రవిమర్శలు చేశారు. సమాజ్​ వాదీ పార్టీని అఖిలేశ్​ సమర్థంగా నడిపించలేరని, అంతేకాదు, ఆ పార్టీ అధికార పీఠాన్ని ఎన్నటికీ అధిరోహించలేరని తేల్చి చెప్పారు. అయితే, ప్రతిపక్ష పార్టీలో చీలికలు సృష్టించాలని తాము అనుకోవడం లేదని, వారే సమాజ్​ వాది పార్టీని వీడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

KESHAV PRASAD ON SAMAJWADI PARTY
SP PARTY VS BJP
SAMAJWADI PARTY MPS READY TO BREAK

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