దీపావళి వేళ పెను విషాదం- భవనంలో అగ్నిప్రమాదం- ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు సజీవదహనం
Fire Accident In Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్ ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. రెండు నెలల పసికందు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మృతి
Published : November 9, 2026 at 9:44 AM IST
మధ్యప్రదేశ్లోని కట్నీ జిల్లాలో జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘనటలో రెండు నెలల పసికందు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు. బర్హీ పట్టణంలోని ఓ మూడంతస్తుల భవనంలో అర్ధరాత్రి సమయంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మూడంతస్తుల భవనం కింది అంతస్తులో పింగాణీ వస్తువుల దుకాణం ఉండగా, పై అంతస్తుల్లో కుటుంబ సభ్యులు నివసిస్తున్నారు. భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి వేగంగా విస్తరించాయి. అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉండటంతో బయటకు వచ్చే అవకాశం లేక ఆరుగురు ఊపిరాడక, మంటల్లో చిక్కుకుని మృతి చెందారు. ఆ కుటుంబంలోని మరో ఇద్దరు మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.