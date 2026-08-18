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ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 8 మంది కూలీలు మృతి

ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న పికప్ వాహనం, ట్రక్‌- 32 మందికి తీవ్రగాయాలు- డ్రైవర్​ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా వెల్లడి

Madhya Pradesh Accident Vehicles Collide
ప్రమాదానికి గురైన వాహనాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 9:11 AM IST

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Madhya Pradesh Accident Vehicles Collide : మధ్యప్రదేశ్​లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కూలీలతో వెళ్తున్న వాహనం అదుపుతప్పి ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో 8 మంది కూలీలు మృతి చెందారు. మరో 32 మంది గాయపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భిండ్-గ్వాలియర్ జాతీయ రహదారిపై చిమ్కా గ్రామం సమీపంలో మంగళవారం రాత్రి సుమారు 1 గంట సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గ్వాలియర్‌లో వ్యవసాయ పనులు పూర్తి చేసుకున్న కూలీలు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని లఖింపుర్ ఖేరీలో ఉన్న తమ గ్రామానికి తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే, జాతీయ రహదారిపై ఉన్న పశువులను తప్పించబోయి డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

Madhya Pradesh Accident Vehicles Collide
ప్రమాదానికి గురైన ట్రక్కు (ETV Bharat)

వాహనం అదుపుతప్పి ఎదురుగా వస్తున్న డంపర్ ట్రక్కును ఢీకొట్టిందని గోహద్ చౌరాహా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ రామ్‌నరేశ్ యాదవ్ తెలిపారు. ప్రమాద దాటికి వాహనం తీవ్రంగా దెబ్బతిందని, అందులోని పలువురు కూలీలు వాహనంలోనే చిక్కుకుపోయారని ఆయన చెప్పారు. ఘటన సమయంలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ముగ్గురు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికులతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారందరినీ వెంటనే గోహద్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని గ్వాలియర్‌కు పంపించారు. అయితే, ఆవును కాపాడే ప్రయత్నంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన కూలీ పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ ప్రమాదం NH-719పై రహదారి భద్రత, హైవేపై సంచరించే పశువుల సమస్యపై మరోసారి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.

ప్రమాద ఘటనపై స్పందించిన ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి
మరోవైపు, ఈ ఘటనపై ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యనాథ్​ స్పందించారు. ప్రమాదంలో 8 మంది చనిపోవడంపై విచారణ వ్యక్తం చేశారు. మృతులు కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని, ప్రమాదంలో మరణించిన ఉత్తర్​ప్రదేశ్ పౌరుల మృతదేహాలను వారి సొంత జిల్లాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే, గాయపడిన వారికి సరైన చికిత్స అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించాలని తెలిపారు.

సీఆర్​పీఎఫ్ వాహనానికి ప్రమాదం​
జమ్మూ, శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిపై పారామిలిటరీకి చెందిన మినీ ట్రక్కు, మరో వాహనం ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు సీఆర్​పీఎఫ్​ సిబ్బందితో సహా కనీసం ఏడుగురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించామని, వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

పాదచారులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని అలీగఢ్‌లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ట్రక్కు అదుపుతప్పి పాదచారులపైకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో పోలీస్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్‌తో సహా ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. అలీగఢ్-హత్రాస్ రోడ్డుపై సోమవారం మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ట్రక్కు డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయి, రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న వారిని ఢీకొట్టాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసు అధికారులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. విచారణ నిమిత్తం ట్రక్ డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరణించిన ముగ్గురి మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం పంపినట్లు పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

TWO VEHICLES COLLIDE IN MP
MADHYA PRADESH ROAD ACCIDENT
BHIND DISTRICT ACCIDENT
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MADHYAPRADESH ACCIDENT

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