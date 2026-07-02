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దొర్లిపడిన బండరాయి- ఏడుగురు కూలీలు మృతి! శిథిలాల కింద కార్మికులు?

కర్ణాటకలోని మాద పట్టణ సమీపంలోని క్వారీలో ఘోర ప్రమాదం- దొర్లిపడిన బండరాయి- బిహార్‌కు చెందిన ఏడుగురు మృతి

Rock Collapses Quarry In Bengaluru
Rock Collapses Quarry In Bengaluru (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 10:51 AM IST

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Rock Collapses Quarry In Bengaluru : కర్ణాటకలోని బెంగళూరు ప్రాంతంలో గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. మాద పట్టణ సమీపంలోని ఒక రాతి క్వారీలో భారీ బండరాయి కూలిపోవడంతో బిహార్‌కు చెందిన ఏడుగురు కూలీలు మరణించారు. మరికొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు క్షతగాత్రులను వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఈ విషాద ఘటన బెంగళూరు దక్షిణ తాలూకాలోని మాదపట్టణలో ఉన్న ఓ స్టోన్ క్రషర్ సైట్‌లో గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగింది. రోజూవారీ కూలీలుగా పనిచేస్తున్న కార్మికులు క్వారీలో ఎప్పటిలాగే పనులు చేస్తుండగా, సుమారు 40 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఒక్కసారిగా ఓ భారీ బండరాయి వారిపైకి కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో బండరాయి కింద నలిగిపోయి ఏడుగురు కార్మికులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు.

ప్రమాద సమయంలో అక్కడ మొత్తం 18 మందికి పైగా కార్మికులు ఉన్నట్లు ప్రత్యక్షసాక్షులు తెలిపారు. గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. క్షతగాత్రుల సంఖ్యపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. మృతులంతా బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా గుర్తించిన పోలీసులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, శిథిలాలను తొలగిస్తూ ఇంకా ఎవరైనా చిక్కుకున్నారా అని గాలిస్తున్నారు. క్వారీ నిర్వహణలో భద్రతా ప్రమాణాల ఉల్లంఘన ఏమైనా జరిగిందా? నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందా? అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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STONE QUARRY ROCK COLLAPSES
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ROCK COLLAPSES QUARRY IN BENGALURU

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