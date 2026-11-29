దైవ దర్శనానికి వెళ్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం- 13 మంది మృతి
Road Accident In Jharkhand : ఝార్ఖండ్లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 13 మంది మృతి చెందారు.
ఘటనాస్థలి (ETV Bharat)
Published : November 29, 2026 at 7:24 AM IST
ఝార్ఖండ్లో ఆదివారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రాంచీ-పట్నా హైవేపై భక్తులతో వెళ్తున్న స్కార్పియో కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో నలుగురు చిన్నారులు, నలుగురు మహిళలు ఉన్నారు. మృతులను బిహార్లోని నలందా జిల్లా వాసులుగా గుర్తించారు. ఝార్ఖండ్లోని రాజరప్పా ఆలయానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.