దిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం- 8మంది మృతి
దిల్లీలోని ఓ భవనంలో సంభవించిన అగ్నిప్రమాదం
Published : March 18, 2026 at 11:36 AM IST
Fire Accident In Delhi : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని పాలం ప్రాంతంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఓ భవనంలో మంటలు చెలరేగి ఎనిమిది మంది మృత్యువాత పడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న ముప్పై ఫైర్ ఇంజిన్లు మంటలను అదుపు చేశాయి. భవనంలో మరికొందరు చిక్కుకుని ఉంటారన్న అనుమానంతో డ్రోన్ల సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.
భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న కాస్మెటిక్స్ షాపులో ముందుగా మంటలు చెలరేగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే అవి పైఅంతస్తులకు వ్యాపించాయి. భవనంలో రసాయనాలు, బట్టలు నిల్వ ఉండటంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగింది. ప్రాణభయంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు భవనం పైనుంచి కిందకు దూకి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు