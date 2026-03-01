ETV Bharat / bharat

ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు- 15 మంది మృతి

నాగ్‌పుర్‌లో భారీ పేలుడు- 15 మంది మృతి

Factory Blast In Maharashtra
Factory Blast In Maharashtra (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 9:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Factory Blast In Maharashtra : మహారాష్ట్ర నాగ్‌పుర్ జిల్లాలోని ఓ కర్మాగారంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఫ్యాక్టరీలోని 15 మంది మృతి చెందారని పోలీసులు తెలిపారు. రౌల్‌గావ్‌లోని మైనింగ్, పారిశ్రామిక పేలుడు పదార్థాల తయారీ సంస్థ ఎస్​బీఎల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ పేలుడు సంభవించిందని తెలిపారు. పేలుడు జరిగిన వెంటనే గాయపడిన వారిని నాగ్‌పుర్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వివరించారు.


TAGGED:

FACTORY BLAST IN MAHARASHTRA
FACTORY BLAST IN MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.