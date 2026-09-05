ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న కారు- 8మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం
చనిపోయిన 8 మంది తమిళనాడుకు చెందిన వారేనని గుర్తించిన అధికారులు
Published : September 5, 2026 at 7:02 AM IST
Engineering Students Road Accident : కేరళంలోని త్రిస్సూర్లో జరిగిన ఘోరరోడ్డు ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. కైపమంగళం ప్రాంతంలో హైవే పక్కన నిలిపి ఉంచిన లారీని విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తున్న కారు అత్యంత వేగంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు కారులోని విద్యార్థులంతా అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారు మొత్తం నుజ్జునుజ్జయింది. అందులో నుంచి మృతులను వెలికితీసేందుకు సహాయక సిబ్బంది, పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. చనిపోయిన 8 మంది తమిళనాడుకు చెందిన వారేనని కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా గుర్తించారు. వారంతా గురువయూర్ నుంచి కొడుంగల్లూర్ వైపుగా వెళ్తున్నట్లు వివరించారు.