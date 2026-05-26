ఘోర విషాదం- సెప్టిక్ ట్యాంకులో దిగి ఊపిరాడక ఆరుగురు మృతి- మరొకరి పరిస్థితి విషమం
ఒడిశాలో ఘోర ప్రమాదం- సెప్టిక్ ట్యాంకులో సెంటరింగ్ సామగ్రి తొలగింపు సమయంలో విషాదం- ఊపిరాడక ఆరుగురు మరణం- మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 4 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ
Published : May 26, 2026 at 6:10 PM IST
Septic Tank Workers Killed in Odisha : సెప్టిక్ ట్యాంకులోని సెంటరింగ్ సామగ్రిని తొలగించేందుకు దిగి ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ దుర్ఘటన ఒడిశాలోని కలహండి జిల్లా గౌడ కార్లఖుంట గ్రామంలో జరిగింది. మృతుల్లో ముగ్గురు మేస్త్రీలు, ఒక కూలీ, ఇంటి యజమాని, ఆయన కుమారుడు ఉన్నారు. దీంతో గౌడ కార్లఖుంట గ్రామంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.
అసలేం జరిగిందంటే?
కొత్తగా నిర్మించిన సెప్టిక్ ట్యాంక్ లోపల ఉన్న సెంటరింగ్ సామాగ్రిని తొలగించడానికి కూలీలు అందులోకి తొలుత దిగారు. వారు ట్యాంక్ లోపల ఊపిరాడక స్పృహ తప్పిపోయారు. వారిని రక్షించే ప్రయత్నంలో ఒక్కొక్కరుగా ఇతరులు కూడా సెప్టిక్ ట్యాంక్లోకి దిగారు. వారు కూడా స్పృహ కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు తాపీ మేస్త్రీలు, ఒక కూలీ, ఇంటి యజమాని, ఆయన కుమారుడు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ కూలి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.