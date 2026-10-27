హోటల్లో కాల్పుల కలకలం- ఒకే కుటుంబంలోని నలుగురు మృతి- ఓనర్తో ఆస్తి వివాదమే కారణం!
ఆస్తి వివాదమే ఘటనకు కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు వెల్లడించారు. కాల్పులకు ఉపయోగించిన లైసెన్స్ కలిగిన పిస్టల్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని, నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు.
Published : October 27, 2026 at 12:51 PM IST
People Killed In Open Fire Guwahati Hotel : అసోం గువాహటిలోని ఓ హోటల్లో జరిపిన కాల్పులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. హోటల్ యజమానితో తలెత్తిన ఆస్తి వివాదం కారణంగా ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ దాడిలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరోకరు గాయపడ్డారు. జీఎస్ రోడ్డులోని బోరా సర్వీస్కు ఎదురుగా ఉన్న 'హోటల్ బిలాస్ ఇన్'లో ఈ ఘటన జరిగింది. దీనిపై అసోం పీసీసీ అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గొగోయ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అలాగే గువాహటిలో శాంతి భద్రతల క్షీణించయనడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనమన్నారు.
గంటలోపే నిందితుడి అరెస్టు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో హోటల్ బిలాస్ ఇన్లో కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అసోం పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయానికి సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ హోటల్ ఉంది. కాల్పుల సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురికి తుపాకీ గాయాలయ్యాయని పోలీస్ కమిషనర్ పార్థ సారథి మహంత తెలిపారు. వారిలో ఐదుగురు మరణించగా, మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని వెల్లడించారు. ఈ ఘటన జరిగిన గంటలోపే నిందితుడిని పల్టాన్ బజార్ ప్రాంతంలో అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. కాల్పులకు ఉపయోగించిన 32 బోర్ లైసెన్స్ కలిగిన పిస్టల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని కమిషనర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
హోటల్ లీజు వివాదమే కారణం?
ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఘనకాంత గొగోయ్ సుమారు ఏడాది క్రితం హోటల్ను లీజుకు తీసుకున్నాడని కమిషనర్ వివరించారు. దీనికి సంబంధించే ఇరువురి మధ్య వివాదానికి దారి తీసినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ వివాదం కాల్పులకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటనే విషయంపై అధికారులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ కేసును శాస్త్రీయంగా, సమగ్రంగా విచారిస్తున్నామని పార్థ సారథి మహంత తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాలను పరిశీలించి, పూర్తి వివరాలను త్వరలో వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు. కాగా హోటల్ యజమానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే కాల్పుల్లో మృతి చెందినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి
ఈ ఘటనలో మరణించిన ఐదుగురిలో నలుగురు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. మరో మృతుడు అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. గాయపడిన వ్యక్తి కూడా అదే గ్రామానికి చెందినవాడని వెల్లడించారు. కాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో హెలేనా భారలి, దేబోర్షి కశ్యప్, నారాయణ్ దాస్ ఉన్నట్లు మరో అధికారి తెలిపారు. మిగిలిన మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని అన్నారు. అలాగే గాయపడిన వ్యక్తిని సత్యెన్ పాఠక్గా గుర్తించినట్లు గువాహటి మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు చెందిన ఓ సీనియర్ వైద్యుడు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు.
శాంతిభద్రతలపై గౌరవ్ గొగోయ్ ఆందోళన
ఈ ఘటనపై అసోం కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, జోర్హాట్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్ స్పందించారు. గువాహటిలోని ఉలుబారి ప్రాంతంలో ఉన్న హోటల్ బిలాస్ ఇన్లో జరిగిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు మరణించడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ ఘటన గువాహటిలో ప్రజల భద్రత, శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ఆందోళన కలిగిస్తోందని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహించాలని, పెరుగుతున్న నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాల్పుల ఘటనపై అధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులను చట్టం ముందు నిలబెట్టాలని గౌరవ్ గొగోయ్ కోరారు.
Deeply saddened by the tragic firing incident in Ulubari Hotel Bilas Inn, Guwahati, in which five people have reportedly lost their lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. This incident raises serious concerns about public safety and the law and order situation in Guwahati. As Chief Minister and Home Minister, Himanta Biswa Sarma must take responsibility and pay more attention to rising crime. I urge the authorities to conduct a thorough enquiry, bring the perpetrators to justice, and take concrete measures to prevent such tragedies from recurring.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) October 26, 2026
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