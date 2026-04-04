ఘోరం: బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు- ఒకే కుటుంబంలోని 9మంది మృతి
గెట్ టుగెదర్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదం- డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో విషాదం!
Published : April 4, 2026 at 8:36 AM IST
Car Fell Into Well : మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఎర్టిగా కారు బావిలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఆరుగురు చిన్నారులతో సహా 9 మంది మరణించారు. వారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడం గమనార్హం. డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఇప్పటికే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, జిల్లాలోని దిండోరి తాలూకా శివాజీనగర్ ప్రాంతంలోని రాజ్ ఫంక్షన్ హాల్లో శుక్రవారం సాయంత్రం ఒక ప్రైవేట్ గెట్ టుగెదర్ పార్టీ జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి నగరం, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో చిన్నారులు, తల్లిదండ్రులు హాజరయ్యారు. రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత, దిండోరికి చెందిన దర్గోడే కుటుంబం ఎర్టిగా కారులో ఇంటికి తిరిగి బయలుదేరారు.
అదే సమయంలో, వివాహ మండపం సమీపంలోని పొలంలో ఉన్న బావిలో కారు పడిపోవడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఘటన జరిగినట్లు తెలియగానే పోలీసులు, అత్యవసర సేవల సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. అయితే, బావి నీటితో నిండి ఉండటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో రెండు క్రేన్లు, ఈతగాళ్ల సహాయంతో కారును, అందులో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారిని రాఖీ సునీల్ దర్గోడ్, ఆశా అనిల్ దర్గోడ్, సృష్టి అనిల్ దర్గోడ్, సునీల్ దర్గోడ్, శ్రేయాష్ దర్గోడ్, మాధురి దర్గోడ్, సమృద్ధి దర్గోడ్, రేష్మా దర్గోడ్, శ్రావణి దర్గోడ్గా పోలీసులు గుర్తించారు.
ఘోర ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షి, స్థానిక పౌరుడు ప్రవీణ్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ, "అది రాత్రి సమయం, అందువల్ల డ్రైవర్ బావిని ఊహించి ఉండడు. కారు నేరుగా బావిలో పడిపోయింది. బావిలో నీరు ఉండటంతో, 9 మంది మునిగి దురదృష్టవశాత్తు మరణించారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. మా డిమాండ్ ఏమిటంటే, ఆ బావిని మూసివేయాలి లేదా బావి పైన రక్షణ గోడ ఏర్పాటు చేయాలి" అని డిమాండ్ చేశారు.
యంత్రాంగం ఇప్పుడైనా మేల్కొనాలి: దర్గోడ్ కుటుంబం
"ఈ బావి రోడ్డుకు సరిగ్గా మధ్యలో ఉంది. ఈ బావికి ఎలాంటి రక్షణ గోడ గానీ, సూచిక బోర్డు గానీ లేదు. ఇంతకుముందు కూడా చిన్న, పెద్ద జంతువులు ఈ బావిలో పడి ప్రమాదాలు జరిగాయి. యంత్రాంగానికి పదేపదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, బావిని పూడ్చడం లేదు, దాని చుట్టూ రక్షణ గోడను నిర్మించడం లేదు. హెచ్చరిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేయడం లేదు. ఇదంతా యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగింది. యంత్రాంగం ఇప్పుడైనా మేల్కొనాలి" అని దర్గోడ్ కుటుంబం డిమాండ్ చేసింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి సునేత్రా పవార్ సంతాపం
రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి సునేత్రా పవార్ ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. నాసిక్ జిల్లాలోని దిండోరిలో జరిగిన ప్రమాదం చాలా హృదయ విదారకంగా, బాధాకరంగా ఉందని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న పొలంలోని బావిలో కారు పడిపోవడంతో, ఆరుగురు చిన్నారుల సహా 9 మంది మరణించారన్న వార్త కలచివేస్తుందని చెప్పారు. ఆ దురదృష్టకర ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారందరికీ హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వారి ఆత్మలకు భగవంతుడు శాశ్వత శాంతిని ప్రసాదించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు కష్ట సమయాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 8 మంది మహిళా కార్మికులు మృతి
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- స్లీపర్ బస్సు, ట్రక్కు ఢీ- ఆరుగురు మృతి