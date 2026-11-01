నేపాల్లో భారీ హిమపాతం- ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన ఆరుగురు భారతీయులు మిస్సింగ్
Indians Missing In Nepal : నేపాల్లోని షే-ఫోక్సుండో సరస్సు సందర్శనకు వెళ్లిన ఆరుగురు భారతీయులు అదృశ్యమయ్యారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 1, 2026 at 9:28 AM IST
నేపాల్లోని హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో ఆరుగురు భారతీయ పర్యటకులు గల్లంతయ్యారు. దేశంలోనే అత్యంత లోతైన సరస్సుగా పేరొందిన షే- ఫోక్సుండోకు ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన ఆరుగురు, భారీగా మంచు కురవడంతో పర్వత మార్గాల్లో చిక్కుకుపోయి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. గల్లంతైన వారిలో ఇద్దరు మహిళలు, నలుగురు పురుషులు ఉన్నారు. వారి ఆచూకీ కోసం నేపాల్ సైన్యం సహా స్థానిక యంత్రాంగం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.