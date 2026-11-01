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నేపాల్‌లో భారీ హిమపాతం- ట్రెక్కింగ్​కు వెళ్లిన ఆరుగురు భారతీయులు మిస్సింగ్

Indians Missing In Nepal : నేపాల్‌లోని షే-ఫోక్సుండో సరస్సు సందర్శనకు వెళ్లిన ఆరుగురు భారతీయులు అదృశ్యమయ్యారు.

Indians Missing In Nepal
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2026 at 9:28 AM IST

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నేపాల్​లోని హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో ఆరుగురు భారతీయ పర్యటకులు గల్లంతయ్యారు. దేశంలోనే అత్యంత లోతైన సరస్సుగా పేరొందిన షే- ఫోక్సుండోకు ట్రెక్కింగ్​కు వెళ్లిన ఆరుగురు, భారీగా మంచు కురవడంతో పర్వత మార్గాల్లో చిక్కుకుపోయి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. గల్లంతైన వారిలో ఇద్దరు మహిళలు, నలుగురు పురుషులు ఉన్నారు. వారి ఆచూకీ కోసం నేపాల్‌ సైన్యం సహా స్థానిక యంత్రాంగం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.

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INDIANS MISSING IN NEPAL

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