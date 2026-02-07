ETV Bharat / bharat

చరిత్రలో స్వర్ణ అక్షరాలతో లిఖించాల్సిన రోజు ఇది : ట్రేడ్​ డీల్​పై పీయూశ్ గోయల్

అమెరికా- భారత్​ ట్రేడ్‌ డీల్‌పై పీయూశ్ గోయల్‌- ఇరు దేశాల బంధాల మధ్య ఇది సువర్ణాధ్యాయం అన్న గోయల్‌

Piyush Goyal On US Trade Deal
Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal (ANI File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 2:24 PM IST

Piyush Goyal On US Trade Deal : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్రమంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించాల్సిన రోజుది అని పేర్కొన్నారు. 50 శాతం సుంకాలను 18 శాతానికి అమెరికా తగ్గించిందని, కొన్ని వస్తువులపై సుంకాలు లేవని తెలిపారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల రైతులకు చాలా మేలు అని అన్నారు. శనివారం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు

'అమెరికాతో ఒప్పందం ద్వారా భారత్‌కు గణనీయమైన లాభాలు. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఉపయోగం. ఎగుమతులు పెరిగి మహిళలు, యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు. భారత వస్తువులపై అమెరికా తన సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తుంది. వస్త్రాలు, లెదర్‌, పాదరక్షలు, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్‌ ఉత్పత్తులకు గొప్ప అవకాశం. ఆర్గానిక్ కెమికల్స్, హోమ్‌డెకర్, యంత్రాల ఎగుమతులకు గొప్ప అవకాశం. కొన్ని రంగాల్లో సున్నాశాతం సుంకాలు పోటీతత్వాన్ని పెంచుతాయి. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' బలోపేతానికే కొన్నింటిపై సున్నాశాతం సుంకాలు' అని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు.

