టన్నెల్లో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు- ఏడుగురు మృతి
జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు టన్నెల్లో కొనసాగుతున్న సహాయచర్యలు
Published : July 21, 2026 at 8:56 AM IST
Sikkim Tunnel Collapse : సిక్కింలోని నామ్చి జిల్లా 'తీస్తా స్టేజ్-6' జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉన్న టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మృతదేహాలను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. నామ్చి జిల్లా యంత్రాంగం, NHPC అధికారులు, SDRF, NDRF, సిక్కిం పోలీసులు, ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితిని సిక్కిం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ SSDMA ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. నామ్చి జిల్లాలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న టన్నెల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో పాటు ప్రమాదకరమైన గ్యాస్ లీక్ కావడంతో 20 మందికి పైగా కార్మికులు లోపల చిక్కుకుపోయారు. కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది.