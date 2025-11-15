JK పోలీస్ స్టేషన్లో పేలుడు- ఆరుగురు మృతి- 27 మందికి తీవ్రగాయాలు
మృతుల్లో పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్ విభాగానికి చెందిన సిబ్బంది
Published : November 15, 2025 at 6:41 AM IST
Blast In Nowgam Police Station JK : జమ్మూకశ్మీర్లో మరోసారి విషాదం చోటుచేసుకుంది. శ్రీనగర్ సమీపంలోని నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 27 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్ విభాగానికి చెందిన సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటన ప్రాంతాన్ని ఒకింత కుదిపేసింది.
పేలుడుతో ఒక్కసారిగా మంటలు
శుక్రవారం రాత్రి 11.22 గంటల సమయంలో ఈ భయానక ఘటన జరిగింది. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించినట్టుగా భారీ శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే మంటలు ఆకాశాన్నంటాయి. పోలీస్స్టేషన్ ప్రాంగణం అంతా దట్టమైన నల్లపొగ కమ్మేసింది. శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకుపోయారని స్థానికులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. పేలుడు తీవ్రత ఎలా ఉందంటే సుమారు 300 మీటర్ల దూరంలో కూడా శరీర భాగాలు కనిపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. స్టేషన్లో పార్కింగ్లో ఉన్న పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. చుట్టుపక్కల భవనాలకూ పగుళ్లు వచ్చాయి.
ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర మాడ్యూల్ కేసు లింక్?
ఇటీవల హర్యానా–జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు నిర్వహించిన సంయుక్త ఆపరేషన్లో ఫరీదాబాద్లోని ఓ ఇంటిలో భారీగా పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సందర్భంగా 360 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు, పలు అసాల్ట్ ఆయుధాలు, శత్రుదేశ కరెన్సీ వంటి వాటిని అధికారులు జప్తు చేసి నౌగామ్ పోలీసులు స్టేషన్కు తరలించారు. అదే పేలుడు పదార్థాల నుంచి శాంపిల్స్ సేకరించే ప్రక్రియలోనే ఈ విష్ఫోటం జరిగినట్టుగా ప్రాథమిక అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ టీమ్ నమూనాలు సేకరిస్తుండగానే పేలుడు సంభవించినట్లు పోలీస్ వర్గాలు తెలిపాయి.
మృతదేహాలను గుర్తించడం కష్టతరం
పేలుడు ప్రాంతం నుంచి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ, వాటిని గుర్తించడం కష్టతరంగా మారింది. తీవ్రంగా కాలిన అవశేషాలను శ్రీనగర్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కు తరలించి పోస్ట్మార్టం, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలకు పంపించారు. గాయపడిన వారిలో 24 మంది పోలీసులు, మూడు పౌరులు ఉన్నారు. వీరిని శ్రీనగర్లోని పలు పోలీస్ ఆసుపత్రులకు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొంతమంది పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
#WATCH | A blast occurred near the premises of Nowgam police station in Jammu and Kashmir. More details awaited. Security personnel present at the spot. pic.twitter.com/nu64W07Mjz— ANI (@ANI) November 14, 2025
స్టేషన్ భవనం ధ్వంసం- రెస్క్యూకు ఆటంకం
భారీ పేలుడుతో పోలీస్స్టేషన్ భవనం పెద్దఎత్తున ధ్వంసమైంది. వరుసగా చిన్న చిన్న పేలుళ్లు కొనసాగడంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు ప్రారంభంలో ఆపాల్సి వచ్చినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రమాదవశాత్తూ చుట్టుపక్కల మరిన్ని పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయేమో అన్న అనుమానంతో బాంబ్ డిస్పోజల్ టీమ్లను అప్రమత్తంగా ఉపయోగించారు. అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజామున వరకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఫైరుసిబ్బంది, ప్రత్యేక దళాలు సమన్వయంతో శిథిలాలను తొలగిస్తూ చిక్కుకుపోయిన వారిని బయటకు తీశారు.
#WATCH | Srinagar, J&K | Security forces, along with sniffer dogs, arrive to carry out the investigation where the blast occurred near the premises of Nowgam police station in Jammu and Kashmir. More details awaited. Security personnel present at the spot. pic.twitter.com/I0ENN1PLH3— ANI (@ANI) November 14, 2025
ఘటనపై దర్యాప్తు వేగవంతం
పేలుడు కారణాలపై అధికారులు సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించారు. ఫరీదాబాద్ నుండి స్వాధీనం చేసిన పేలుడు పదార్థాల్లో రసాయనిక అస్థిరత కారణమైందా? లేక హ్యాండ్లింగ్లో ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందా? అన్న కోణాల్లో విచారణ జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ఉగ్రవాద కోణాన్ని కూడా అధికారులు విస్మరించడం లేదు. పేలుడు సమయంలో ఏదైనా ట్రిగర్ మెకానిజం పనిచేసిందా? అన్న అంశంపై ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు నమూనాలను పరిశీలిస్తున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు ఈ ఘటనపై అధికారిక ప్రకటనను ఇవ్వాల్సి ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని ఉన్నతాధికారులు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పేలుడు ఘటనతో స్థానికుల్లో భయం నెలకొంది. నౌగామ్, శ్రీనగర్ పరిసరాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు.
