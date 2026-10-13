నదిలో పడవ బోల్తా- చిన్నారులు సహా 11 మంది మృతి
బిహార్లో పడవ బోల్తా పడిన ఘటనలో అనేక మంది చనిపోయారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : October 13, 2026 at 10:53 PM IST
Boat Capsized Bihar : బిహార్లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. వైశాలి జిల్లాలోని రఘోపుర్ దియారా ప్రాంతంలో నదిలో పడవ బోల్తా పడటంతో 11 మంది మరణించారు. మృతి చెందిన వారిలో ఎక్కువ మంది పిల్లలే ఉన్నారు. వీరు ఒక విందులో పాల్గొనేందుకు ఆ పడవలో ప్రయాణిస్తున్నారు. గాలింపు చర్యలు చేపట్టేందుకు జిల్లా పోలీసు అధికారులు, SDRF బృందాన్ని పంపినట్లు వైశాలి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (DM) తెలిపారు.