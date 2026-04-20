లోయలో పడ్డ బస్సు- 15మంది మృతి- పలువురికి గాయాలు
Bus Accident In Jammu Kashmir (ANi)
Published : April 20, 2026 at 10:51 AM IST
Bus Accident In Jammu Kashmir : జమ్ముకశ్మీర్లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఉదంపూర్ జిల్లాలో సోమవారం బస్సు లోయలోపడి 15 మంది మృతి చెందారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఉదంపూర్ జిల్లాలోని రామ్ నగర్ ప్రాంతంలో కాగోర్ట్ గ్రామ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఒక మలుపు వద్ద బస్సు తిరుగుతుండగా కొండపై నుంచి కిందకు పడిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగ్రాతులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.