ఇంటిపై విరిగిపడిన కొండచరియలు- ఏడుగురు మృతి
జమ్ముకశ్మీర్లో ఓ ఇంటిపై విరిగిపడిన కొండచరియలు
Jammu Kashmir Landslide (PTI)
Published : July 20, 2026 at 6:23 PM IST
Jammu Kashmir Landslide : జమ్ముకశ్మీర్ పూంఛ్ జిల్లాలో ఓ ఇంటిపై పెద్ద ఎత్తున కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మహిళలతో సహా ఏడుగురు దుర్మరణం చెందారు. లొరాన్ గ్రామంలోని ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కొండచరియలు పడిన ఇల్లు మట్టితో నిర్మించినదని అధికారులు చెప్పారు. అక్కడ ప్రస్తతం సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఆదివారం నుంచి పూంఛ్ జిల్లాను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. వర్షాల కారణంగా లొరాన్లో ఏడుగురు సహా మొత్తం 17 మంది మరణించగా, ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు.