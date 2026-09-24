స్లీపర్ బస్సులో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు- 9 మంది సజీవదహనం
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం- యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై స్లీపర్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు - ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది మృతి, పలువురికి గాయాలు- మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపిన యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్
Published : September 24, 2026 at 7:58 AM IST
Bus Accident In Uttar Pradesh : ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. గ్రేటర్ నోయిడాలో ఉన్న జేవార్ విమానాశ్రయం సమీపంలో, యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై వెళ్తున్న ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరికొందరికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 50 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
బిహార్ రిజిస్ట్రేషన్తో ఉన్న రాజ్ కల్పనా ట్రావెల్స్ బస్సు 50 మంది ప్రయాణికులతో దిల్లీ నుంచి మహోబా వెళ్తుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది. ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఎక్స్ప్రెస్వే పక్కకు ఆపాడు. క్షణాల్లోనే మంటలు, దట్టమైన పొగ వ్యాపించడంతో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ప్రాణభయంతో కొందరు తమ వస్తువులను వదిలేసి కిటికీల నుంచి దూకి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలు సహా 9 మంది మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఐదు ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రమాదానికి కచ్చితమైన కారణం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. అయితే ప్రయాణికులు సామాన్లలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న పటాకులు పేలడం వల్లే ఘోరం జరిగిందని, మంటలు చెలరేగిన సమయంలో పటాకులు పేలిన శబ్దాలు వినిపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.
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UP Chief Minister Yogi Adityanath took cognizance of the road accident in Greater Noida. The Chief Minister expressed condolences to the families of the deceased. The Chief Minister directed officials to ensure proper medical treatment for the injured. The Chief Minister spoke to… https://t.co/udoxnMaZrk— ANI (@ANI) September 24, 2026