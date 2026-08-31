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బాణసంచా కర్మాగారంలో భారీ పేలుడు- 11 మంది మృతి

యూపీలో బాణసంచా కర్మాగారంలో సంభవించిన పేలుడు- ప్రమాదంలో 11మంది మృతి, పలువురికి గాయాలు- పేలుడు తీవ్రతకు కుప్పకూలిన చుట్టుపక్కల ఇళ్లు

Firecracker Blast In UP
పేలుడు జరిగిన ప్రదేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 7:19 PM IST

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Firecracker Blast In UP : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని కౌశాంబి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పిప్రి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ బాణసంచా కర్మాగారంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన భారీ పేలుడులో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక మందికి గాయాపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి పరిశ్రమ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లు కుప్పకూలాయి. ఫ్యాక్టరీ లోపల ఇంకా 15 మందికి పైగా చిక్కుకున్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రమాద స్థలానికి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే వాయుసేన బేస్ క్యాంప్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఫోర్స్, పోలీసు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఐదుగురిని మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని ఎస్​ఆర్​ఎన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మంటలను అదుపుచేసినట్టు చెప్పిన జిల్లా కలెక్టర్, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఈ పేలుడుకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.

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FIRECRACKER BLAST IN UP

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