కల్తీ మద్యం కలకలం- 9 మంది మృతి
మధ్యప్రదేశ్లో కల్తీ మద్యం కలకలం- ప్రాణాలు కోల్పోయిన 9 మంది- ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే ప్రాణాలు వదిలిన బాధితులు
Published : September 6, 2026 at 12:02 PM IST
Madhya Pradesh Illicit Liquor Death : మధ్యప్రదేశ్లో కల్తీ మద్యం మహమ్మారి పంజా విసిరింది. సాగర్ జిల్లాలో విషపూరిత మద్యం తాగి ఏకంగా 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘూఘర్, నౌరాజ్, బరాజ్ తదితర గ్రామాలకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు మద్యం సేవించారు. తర్వాత కాసేపటికే ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే వారు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. బాధితులు మద్యం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, అక్రమ మద్యం ముఠా నెట్వర్కుల వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందా అన్న కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. గతనెలలో గుజరాత్లోని భావ్నగర్లో ఇలాగే ప్రమాదకరమైన మెథనాల్ కలిపిన కల్తీ మద్యం తాగి 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.