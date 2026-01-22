ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లపై 'సామాజిక' యుద్ధం- ఆంక్షలు విధిస్తున్న కుల సంఘాలు- అసలు కారణాలేంటి?
పవిత్రమైన పెళ్లి వేడుకలో వెస్ట్రన్ సంప్రదాయాలు, రీల్స్ మోజు ఎక్కువవుతున్నాయని సామాజిక సంస్థల ఆందోళన- ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లు భారతీయ సనాతన ధర్మానికి, మర్యాదలకు విరుద్ధమని సాహు సమాజ్ సంచలన నిర్ణయం
Published : January 22, 2026 at 9:22 AM IST
Prewedding Shoot Ban Reasons Social Impact : భారతీయ సమాజంలో పెళ్లి అంటే కేవలం ఒక ఆచారం కాదు, అది రెండు కుటుంబాల కలయిక. కానీ నేటి ఆధునిక కాలంలో పెళ్లికి ముందే కెమెరాలు, లైట్లు, భారీ లోకేషన్లు, సోషల్ మీడియా రీల్స్ హంగామా ఎక్కువైపోయింది. కొండ కోనలు, వాటర్ ఫాల్స్, చారిత్రక కట్టడాల వద్ద లక్షలు ఖర్చు చేసి తీసుకునే ఈ 'ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లు' ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్గా మారిపోయాయి. అయితే ఈ ట్రెండ్ మన సంస్కృతికి, విలువలకే ముప్పు తెస్తోందని ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని పలు సామాజిక వర్గాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అసలు ఈ షూట్లపై ఎందుకు ఇంత వ్యతిరేకత వస్తోంది? సంఘాలు విధిస్తున్న ఆంక్షల వెనుక ఉన్న లోతైన కారణాలేంటీ అనే వివరాల్లోకి వెళితే!
సాహు సమాజ్ కీలక నిర్ణయం
ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన సాహు సమాజ్ తమ సామాజిక వర్గంలో ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది మన సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని, పాశ్చాత్య సంస్కృతిని గుడ్డిగా అనుకరించడం వల్ల మన మూలాలు దెబ్బతింటున్నాయని రాష్ట్ర సాహు సంఘం జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రదీప్ సాహు పేర్కొన్నారు. పెళ్లి అనేది పవిత్రమైన బంధమని, దానిని సెలబ్రిటీ షోలా మార్చడం సరైనది కాదని సంఘం అభిప్రాయపడింది. ఈ నిర్ణయానికి యువతులు మహిళా సంఘాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభిస్తోంది.
ఆర్థిక భారం, ఆడంబరాలు
ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బిజినెస్ ప్యాకేజీలా మారింది. డిజైనర్ దుస్తులు, మేకప్ ఆర్టిస్టులు, డ్రోన్ కెమెరాలు, ఖరీదైన లోకేషన్లు, ఇలా ఒక్కో షూట్కు కనీసం రూ. 50,000 నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు ఖర్చవుతోంది. ఈ భారీ ఖర్చును ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబం భరించడం సాధ్యం కాదు. పక్కవారిని చూసి పోటీగా ఇలాంటి ఆడంబరాలకు వెళ్లడం వల్ల కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నాయని సామాజిక కార్యకర్తలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సంప్రదాయం, మర్యాదలు
హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారం పెళ్లికి ముందే జంటలు వింత వింత పోజులతో, రొమాంటిక్ సీన్లతో ఫోటోలు తీసుకోవడం పద్ధతి కాదని పండితులు, మత పెద్దలు చెబుతున్నారు. పెళ్లి ఆల్బమ్లు చూస్తుంటే వారు అప్పటికే భార్యాభర్తల్లా కనిపిస్తున్నారని, ఇది పెళ్లికి ఉండే ప్రత్యేకతను తగ్గిస్తోందని వారి వాదన. ముఖ్యంగా షూట్ సమయంలో పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని పెద్దల ముందు ఫోటోలు దిగడం కూడా నాగరిక సమాజానికి సరిపోదని కుంబీ సమాజ్ అధ్యక్షుడు రంజిత్ భావు మండిపడ్డారు.
విచ్ఛిన్నమవుతున్న బంధాలు
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ కిరణ్మయి నాయక్ ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లపై ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు. షూట్ సమయంలో జంటలు ఒకరికొకరు వ్యక్తిగత విషయాలను పంచుకోవడం వల్ల మనస్పర్థలు వచ్చి, పెళ్లికి రెండు రోజుల ముందు బంధం తెగిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆ షూట్ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలోకి వస్తే అమ్మాయిల భవిష్యత్తుకు పెద్ద ప్రమాదమని ఆమె హెచ్చరించారు. అందుకే అలాంటి ఫోటోలను ఆన్లైన్ లో ఎక్కడా లీక్ చేయకూడదని కమిషన్ నిబంధనలు విధిస్తోంది.
ఇతర సంఘాల గళం
కేవలం సాహు సమాజ్ మాత్రమే కాకుండా కుంబీ, ధంగర్, సిక్కు సమాజాలు కూడా ఈ షూట్లను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఒక జంట పది మందికి తెలియకుండా హిల్ స్టేషన్లకు వెళ్లి షూట్లు చేయడం వల్ల సామాజిక అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని ధంగర్ సమాజ్ సెక్రటరీ ఆశిష్ ధంగర్ పేర్కొన్నారు. ఈ అనవసర ఖర్చులను తగ్గించి, పేద ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లకు సహాయం చేయాలని సిక్కు సమాజ్ అధ్యక్షుడు సుఖ్బీర్ సింగ్ సూచించారు. బంధం అనేది మనసుల మధ్య ఉండాలి కానీ ఇలాంటి ప్రదర్శనల వల్ల కాదని వారు నమ్ముతున్నారు.
స్టూడియోలపై ప్రభావం, ఖర్చులు
ఈ నిషేధాల వల్ల వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియోల ఆదాయంపై నేరుగా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో పెళ్లి సీజన్ లో నాలుగైదు ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్ ఆర్డర్లు వస్తుంటాయని, దీనికోసం క్లయింట్లు రూ.20 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు బడ్జెట్ కేటాయిస్తారని స్టూడియో యజమానులు చెబుతున్నారు. హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు వాడి చేసే హై బడ్జెట్ షూట్లకు ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగింది. అయితే అమ్మాయిలే ఈ షూట్ల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని ఫోటోగ్రాఫర్లు గమనిస్తున్నారు.
షో ఆఫ్ హంగామా
పెళ్లి అనేది ఇప్పుడు ఒక పవిత్ర కార్యం కంటే ఎక్కువగా ఒక 'ఈవెంట్' లా మారిపోయింది. కాక్టెయిల్ పార్టీలు, థీమ్ డెకరేషన్లు, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ ఇలా ప్రతిదీ ఒక స్టేటస్ సింబల్ గా మారుతోంది. మార్కెట్ శక్తులు మన భావోద్వేగాలను ఒక వస్తువులా అమ్ముకుంటున్నాయని పండితులు భావిస్తున్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీని చూసి సామాన్యులు కూడా ఇలాంటి ప్రయోగాలకు వెళ్లి తమ సంస్కృతిని విస్మరిస్తున్నారు. ఒకవేళ పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయితే ఈ ఫోటోలే జీవితాంతం ఒక మానసిక భారంగా మారుతాయనే కఠిన వాస్తవాన్ని యువత గుర్తించాలని సామాజిక సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకున్న స్పానిష్ జంట
కిలిమంజారో శిఖరంపై ఎంగేజ్మెంట్- త్రియుగీ నారాయణ గుడిలో పెళ్లి- ఆ పర్వతారోహకుల మ్యారేజ్ వెరీ స్పెషల్!