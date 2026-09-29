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తోటి సైనికులపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు- నలుగురు సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్లు మృతి

జమ్మూకశ్మీర్‌ సీఐఎస్ఎఫ్ క్యాంపులో జవాన్‌ ఘాతుకం- తోటి జవాన్ల పైన జవాన్‌ విచక్షణారహితంగా కాల్పులు- నలుగురు సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్లు మృతి

CISF Personnel Death
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 8:56 PM IST

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CISF Personnel Death : జమ్మూకశ్మీర్‌‌లోని కఠువా జిల్లాలో ఓ సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్ ఘోరానికి పాల్పడ్డాడు. బసోలి ప్రాంతంలో ఉన్న CISF క్యాంపులో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సీఐఎస్‌‌ఎఫ్ జవాన్‌, నలుగురు తోటి జవాన్లను విచక్షణారహితంగా కాల్చిచంపాడు. ఈ ఘటనలో నలుగురు సీఐఎస్‌ఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఇతర జవాన్లు, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రాథమిక జవాన్ల మధ్య తలెత్తిన చిన్నపాటి వివాదమే ఈ కాల్పులకు దారితీసినట్లు తెలుస్తోంది. సహచరులతో వాగ్వివాదానికి దిగిన నిందితుడు తీవ్ర ఆవేశంతో ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీనియర్ పోలీసు, సీఐఎస్‌ఎఫ్ అధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు.

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