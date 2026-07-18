ఏడేళ్ల క్రితం లవ్ మ్యారేజ్- ప్రియుడితో కలిసి భర్త మర్డర్- పాముతో కాటేయించి!
దారుణానికి ఒడిగట్టిన మహిళ- లవర్తో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను కడతేర్చిన భార్య- నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు
Published : July 18, 2026 at 8:50 PM IST
Wife Killed Husband With Lover : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. ఏడేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న భర్తను ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది. ఈ ఘటనలో మహిళ, ఆమె ప్రియుడు, పాములను ఆడించే ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మృతుడిని 32 ఏళ్ల అతుల్ పన్వార్గా పోలీసులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
మేరఠ్ జిల్లాలోని భండోరా గ్రామానికి అతుల్ పన్వార్ తన భార్య దామిని (30), ఆరేళ్ల కుమారుడితో కలిసి హస్తినాపుర్లోని ఒక అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తుండేవాడు. అతుల్, దామిని ఏడేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. గత నాలుగేళ్లుగా ఈ దంపతులు తమ ఇంటికి సమీపంలోనే 'కృష్ణ కిడ్స్ ప్లే స్కూల్'ను నడుపుతున్నారు. అందులో సుమారు 150 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. అయితే దామినికి ఆ స్కూల్ వ్యాన్ డ్రైవర్ తుషార్తో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
గురువారం రాత్రి అతుల్ తాగే పాలలో దామిని అధిక మోతాదులో నిద్రమాత్రలు కలిపింది. దీంతో అతడు గాఢమైన అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత దామిని ప్రియుడు తుషార్ పాములను ఆడించేవారి నుంచి కొనుగోలు చేసిన విషపూరిత సర్పాన్ని తెచ్చి అతుల్ దుప్పటిలో వదిలాడు. ఆ పాము అతుల్ను కాటేసింది. శుక్రవారం ఉదయం దామిని, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు అతుల్ను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అతుల్ మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పటికే దామినిపై అనుమానం ఉంది. దీంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇది ముందస్తు పథకం ప్రకారం జరిగిన హత్య అని ఆరోపించారు. పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్ బృందం రంగంలోకి దర్యాప్తు చేపట్టాయి.
పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు యత్నం
ప్రాథమిక విచారణ సమయంలో దామిని పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో వేడి కారణంగా తాను తన కుమారుడిని తీసుకుని వేరే గదిలో పడుకున్నానని ఆమె చెప్పింది. శుక్రవారం ఉదయం టీ తీసుకుని అతుల్ గదికి వెళ్లినప్పుడు, అతను దుప్పటి కప్పుకుని ఉన్నాడని తెలిపింది. తాను పిలిచినా అతను స్పందించకపోవడంతో దుప్పటిని తొలగించి చూడగా అక్కడ ఒక నల్ల సర్పం కనిపించిందని, అతుల్ కుడి కాలిపై పాము కాటు గుర్తులు ఉన్నాయని పేర్కొంది.
గుట్టురట్టు చేసి కాల్ డేటా
దామిని మొబైల్ ఫోన్ కాల్ డేటా రికార్డులను పరిశీలించిన పోలీసులు ఆమె తన పాఠశాలలోని వ్యాన్ డ్రైవర్ తుషార్తో తరచుగా మాట్లాడినట్లు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత తుషార్ను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన రీతిలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. అప్పుడు అసలు నిజం బయటపడింది. అతుల్ హత్య వెనుకున్న కుట్రను తుషార్ బయటపెట్టాడు. తాను, దామిని ప్రేమలో ఉన్నామని, పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నామని పోలీసుల విచారణలో తుషార్ చెప్పాడు.
ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం
అతుల్ గతంలో ఒక కంప్యూటర్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు. అతడికి రూ. 20 లక్షల విలువైన బీమా పాలసీ ఉంది. అందుకే అతుల్ను చంపి ఆ బీమా సొమ్మును కాజేయాలని తుషార్, దామిని ప్లాన్ చేశారు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించారు. కాగా, గతంలోనూ అతుల్ను ఎర్టిగా కారుతో ఢీకొట్టి చంపడానికి తుషార్ ప్రయత్నించాడు. కానీ అదృష్టవశాత్తు అతుల్ ఆ ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు. కానీ గురువారం రాత్రి తుషార్, దామిని చేసిన కుట్రకు అతుల్ బలైపోయాడు.
శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో అతుల్ మరణించినట్లు హస్తినాపుర్ పోలీసులకు సమాచారం అందిందని సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (SSP) అవినాశ్ పాండే తెలిపారు. అతుల్ మంచంపై ఒక పాము కనిపించిందని చెప్పారు. పోలీసులు, మవానా సర్కిల్ ఆఫీసర్ (సీఓ) వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారని వెల్లడించారు. అతుల్ మరణాన్ని పాము కాటుగా చిత్రీకరించడానికి అతని భార్య దామిని ప్రయత్నించిందని పేర్కొన్నారు. అయితే అక్కడి పరిస్థితులు అనుమానాలకు తావిచ్చాయని స్పష్టం చేశారు. సాధారణంగా పాములు మనుషులకు దూరంగా ఉండే జీవులని, కానీ సర్పం మంచం మీద పడుకున్న వ్యక్తి దుప్పటి కిందకు దూరి కాటేయడమేది అసంభవంగా అనిపించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో తమదైన శైలిలో దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు నిజం బయట పడిందని చెప్పారు.
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