ఆర్టికల్ 370 రద్దయి ఏడేళ్లు- జమ్మూకశ్మీర్లో 75 శాతం తగ్గిన ఉగ్రదాడులు- స్టోన్ పెల్టింగ్ 90 శాతం డౌన్!
జమ్మూకశ్మీర్లో ఏడేళ్లలో ఎంతో మార్పు- ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత 75 శాతం తగ్గిన ఉగ్రదాడులు, 90 శాతం తగ్గిన రాళ్ల దాడులు- అధికారిక గణాంకాల్లో వెల్లడి
Published : August 1, 2026 at 10:39 PM IST
Terror Incidents In JK : ఆర్టికల్ 370 రద్దయి దాదాపు ఏడేళ్లు పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో జమ్మూకశ్మీర్ భద్రతా పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఉగ్రదాడులు ఈ సమయంలో దాదాపు 75 శాతం తగ్గడంతో పాటు స్టోన్ పెల్టింగ్ (రాళ్ల దాడులు లేదా రాళ్లు రువ్వుకోవడం) ఘటనలు ఏకంగా 90 శాతం మేర క్షీణించినట్లు జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఉగ్రవాదం మాత్రం పూర్తిగా అంతరించిపోలేదని, దాని వ్యూహం మాత్రమే మారిందని భద్రతా సంస్థలు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాయి. పెద్ద ఎత్తున దాడులకు బదులుగా ఇప్పుడు చిన్న బృందాలు లక్ష్యిత దాడులు, ఆకస్మిక దాడులకు పాల్పడుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కీలక ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత అత్యంత కీలకమైన మార్పు రాళ్లదాడులు తగ్గడమేనని అధికారులు పేర్కొన్నారు. భారీ నిరసనలు, బంద్లు, భద్రతా బలగాలపై మూకదాడులు ఇప్పుడు చాలా అరుదుగా మారాయని వెల్లడించారు. అంత్యక్రియలు, ప్రజా సమూహాల్ని ఉగ్రవాద సంస్థలు వినియోగించుకునే పరిస్థితులు కూడా తగ్గాయని వివరించారు. జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం 2022లో 151 ఉగ్రదాడులు నమోదవగా, ఇది 2025 నాటికి 35 కు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇదే సమయంలో భద్రతా బలగాల ఆపరేషన్లలో హతమైన ఉగ్రవాదుల సంఖ్య 193 నుంచి 46 కు పడిపోయింది. భద్రతా సిబ్బంది మరణాలు కూడా 30 నుంచి 17 కు పడిపోగా, పౌరుల ప్రాణ నష్టం కూడా గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గింది.
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 2009 నుంచి 2019 ఆగస్ట్ 4 వరకు జమ్మూకశ్మీర్లో మొత్తం 1435 ఉగ్రదాడులు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 382 మంది పౌరులు, 672 మంది భద్రతా సిబ్బంది మరణించగా, 1827 మంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అదే ఆర్టికల్ 370 రద్దయిన 2019 ఆగస్ట్ 5 తేదీ నుంచి చూస్తే ఈ 2026 ఆగస్ట్ 1 వరకు ఏడేళ్ల కాలంలో 652 ఉగ్రదాడులు జరిగాయి. ఈ కాలంలో 191 మంది మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 213 మంది భద్రతా సిబ్బంది అమరులయ్యారు. ఇదే సమయంలో భారత సైన్యం 858 మంది ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టింది.
2026 ఏడాదిలో చూస్తే ఇప్పటివరకు కేవలం 12 ఉగ్రదాడులు జరిగాయి. జనవరిలో 3, ఫిబ్రవరిలో మూడు, మార్చిలో రెండు, మేలో ఒకటి, జులైలో 3 ఘటనలు నమోదు అయ్యాయి. ఏప్రిల్, జూన్ నెలల్లో ఎలాంటి ఉగ్రదాడులు నమోదు కాలేదు. ఈ ఏడాది జరిగిన ఘటనల్లో చూస్తే ఇద్దరు పౌరులు, ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది మరణించగా 11 మంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు.
ఉగ్రవాదుల వ్యూహంలో మార్పు
భద్రతా సంస్థల ప్రకారం ఉగ్రవాదుల వ్యూహంలో మాత్రం మార్పు చోటు చేసుకుంది. గతంలో కశ్మీర్ లోయలో పెద్ద ఎత్తున దాడులు, ఎన్కౌంటర్లు, నిరసనలు కనిపించేవి. ప్రస్తుతం మాత్రం రాజౌరీ, పూంఛ్, రియాసీ, కథువా, దోడా, కిష్ట్వార్, ఉదంపూర్ వంటి జమ్మూ ప్రాంతంలోని కొండలు, అటవీ ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న ఉగ్రవాద బృందాలు దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. శుక్రవారం రోజు కుల్గామ్ జిల్లాలో ఇద్దరు వలస కార్మికులపై జరిగిన దాడి కూడా ఈ కొత్త వ్యూహానికే ఉదాహరణగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించాలన్న దురుద్దేశంతో బలహీన వర్గాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయినప్పటికీ మెరుగైన నిఘా వ్యవస్థ, ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఆపరేషన్ల వల్ల ఉగ్రవాదులు దీర్ఘకాలికంగా ఉగ్ర కార్యకలాపాలు నిర్వహించే అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా కుల్గామ్ ఘటన తర్వాత లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా శ్రీనగర్లో ఉన్నత స్థాయి భద్రతా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జమ్మూకశ్మీర్ వెలుపల నుంచి వచ్చిన కార్మికులకు ప్రత్యేక భద్రత కల్పించాలని, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఆపరేషన్లను మరింత తీవ్రతరం చేయాలని, అన్ని ప్రాంతాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పునః సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. భద్రతా పరిస్థితులు మెరుగుపడినప్పటికీ, విడివిడిగా జరిగే చిన్న దాడులు కూడా పెద్ద భద్రతా సవాళ్లుగా మారకుండా అడ్డుకోవడమే ప్రస్తుతం తమ ప్రధాన లక్ష్యమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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