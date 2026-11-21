నూడుల్స్ తిన్న వెంటనే ఏడేళ్ల బాలిక మృతి- అసలేేం జరిగిందంటే?
Girl Dies After Eat Noodles : రాజస్థాన్లో ఒక ఇంట్లో తయారుచేసిన నూడుల్స్ తిని ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినట్లు అనుమానిస్తున్న ఏడేళ్ల బాలిక మృతి చెందింది. సోదరి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
Published : November 21, 2026 at 3:09 PM IST
ఇటీవల బిర్యానీ, పుచ్చకాయ, మామిడి పండ్లు తిన్న కొన్ని గంటల్లోనే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తాజాగా అలాంటి విషాద ఘటనే రాజస్థాన్లో చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లో తయారుచేసుకున్న నూడుల్స్ తిన్న కొద్దిసేపటికే ఒక చిన్నారి మృతి చెందగా, మరో చిన్నారి తీవ్ర అస్వస్థతతో ఆసుపత్రి పాలయ్యింది. అక్కాచెల్లెళ్లు సరదాగా తిన్న ఆహారమే మృతికి కారణమైందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఘటనతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
జైపుర్లోని మంగళం సిటీ ప్రాంతంలో ఒక ఇంట్లో వండిన నూడుల్స్ తిన్న కొద్దిసేపటికి ఏడేళ్ల బాలిక మరణించిన ఘటన గురువారం చోటుచేసుకుంది. అస్వస్థతకు గురైన ఆమె సోదరి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుందని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు నిద్రపోవడానికి ముందు నూడుల్స్ తిన్నారని అధికారి వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో బాలికల తల్లిదండ్రులు దినేశ్ కుమావత్, మీనా తమ కుమార్తెలను ఇంట్లో వదిలి, సిద్ధి వినాయక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తమ కుమారుడిని చూసుకోవడానికి వెళ్లారని పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలిలా
మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బాలికల తల్లి తిరిగొచ్చి నిద్రలేపడానికి ప్రయత్నించగా, పెద్దకుమార్తెకి మెలకువ వచ్చిందని, కానీ ఏడేళ్ల చిన్నారి స్పృహలో లేదని కర్ధాని పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్హెచ్ఓ) సవాయి సింగ్ తెలిపారు. పెద్దకుమార్తె పరిస్థితి కూడా విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఇద్దరినీ సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారని పోలీస్ అధికారి చెప్పారు. వైద్యులు పరీక్షించగా, 7 ఏళ్ల బాలిక అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. పెద్ద కుమార్తె ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స అనంతరం ఆమె శుక్రవారం ఉదయం డిశ్చార్జ్ అయ్యిందని తెలిపారు.
ప్రాథమిక విచారణలో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ మరణానికి కారణమని సూచిస్తున్నా, వైద్య సిబ్బంది ఇంకా దానిని ధ్రువీకరించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "దర్యాప్తులో భాగంగా కన్వాటియా ఆసుపత్రిలో పోస్ట్మార్టం నిర్వహించడానికి ఒక వైద్య బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఇంటి నుంచి నూడుల్స్ నమూనాలను కూడా సేకరించాం. విశ్లేషణ కోసం ల్యాబ్కు పంపాం. బాలికల తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు కేసులోని అన్ని కోణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిర్ధారణకు వచ్చే ముందు పోస్ట్మార్టం ఫలితాలు, ఆహార పరీక్షల నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం" అని కర్ధాని పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ సవాయి సింగ్ వెల్లడించారు.
కొన్నిరోజుల క్రితం
మహారాష్ట్ర ముంబయిలో ఈ ఏడాది మేలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. బిర్యానీ, పుచ్చకాయ తిని కొన్ని గంటల్లోనే కుటుంబ సభ్యులంతా అస్వస్థతకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోవడం పలు అనుమానాలకు దారీతీశాయి. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అబ్దుల్లా డోకాడియా, ఆయన భార్య నస్రీన్, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆదివారం (ఏప్రిల్ 25) తెల్లవారుజామున వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థతకు గురై వరుసగా మృతి చెందారు. మరణానికి ముందు వారు బిర్యానీ, పుచ్చకాయ తీసుకోవడంతో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిందని అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(ఎఫ్డీఏ) అధికారులు ఆహార నమూనాలను పరీక్షించారు. మరణానికి ముందు వారు తిన్న ఆహారంలో కల్తీ జరగలేదని ఎఫ్డీఏ పరీక్షల్లో తేలింది. ముఖ్యంగా పుచ్చకాయలో సింథటిక్ రంగులు లేదా కృత్రిమ తీపి పదార్థాల ఆనవాళ్లు లభించలేదని స్పష్టం చేశారు. కృత్రిమ రసాయనాల ఆనవాళ్లు గానీ లభించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే బ్యాక్టీరియా పరీక్షలు జరపలేదని, అందువల్ల సూక్ష్మజీవులు కారణమై ఉండొచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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