తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం- ఏడుగురు మృతి
ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బైకును ఢీకొన్న రైలు- ఐదుగురు మృతి
Road Accident (ETV Bharat (Road Accident))
Published : December 24, 2025 at 10:13 PM IST
Tamil Nadu Road Accident : తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి జిల్లాలో బుధవారం ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. దీనితో ఏడుగురు మృతి చెందగా, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. టైరు పేలడం వల్ల బస్సు అదుపుతప్పి రెండు కార్లను ఢీకొనడమే ఇందుకు కారణమని సమాచారం.
రైలు ఢీకొని ఐదుగురు మృతి
మరోవైపు ఉత్తరప్రదేశ్లోని షాజహాన్పూర్లో ఓ రైలు బైకును ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందారు.