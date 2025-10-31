ETV Bharat / bharat

National Unity Day 2025 : సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్రీయ్ ఏకతా దివస్​ను దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. దిల్లీలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్మారకం వద్ద రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నివాళులర్పించారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ చేశారు. సర్దార్ పటేల్ గొప్ప దేశభక్తుడు, దార్శనిక నాయకుడిగా కొనియాాడారు. ఆయన తన అచంచల సంకల్పం, అజేయమైన ధైర్యం, నైపుణ్యం కలిగిన నాయకత్వంతో దేశాన్ని ఏకం చేసే చరిత్రాత్మక పనిని సాధించారని చెప్పారు. ఆయన అంకితభావం, దేశానికి సేవ చేయడం మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు.

పటేల్ కలను మోదీని నెరవేర్చారు!
అయితే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్మారకం వద్ద కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నివాళులర్పించారు. అనంతరం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జాతీయ స్టేడియంలో రన్​ ఫర్ యూనిటీని ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడం ద్వారా సర్దార్ పటేల్ సమైక్య భారతదేశ కలను ప్రధాని మోదీ నెరవేర్చారని అమిత్ షా తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, బ్రిటిష్ వారు దేశాన్ని 562 రాచరిక రాష్ట్రాలుగా విభజించి వదిలివేయాలని నిర్ణయించుకున్నారని షా అన్నారు.

"ఆ సమయంలో 562 సంస్థానాలను ఒకే దేశంగా ఏకం చేయడం అసాధ్యమని ప్రపంచం మొత్తం భావించింది. అయితే, తక్కువ సమయంలోనే సర్దార్ పటేల్ 562 సంస్థానాలను ఏకం చేసే బృహత్ కార్యాన్ని పూర్తి చేశారు. నేడు మనం చూస్తున్న ఆధునిక భారతదేశ పటం ఆయన దార్శనికత, ప్రయత్నాల ఫలితమే. కొన్ని రాష్ట్రాలు విలీనం కావడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ సర్దార్ పటేల్ ప్రతి సమస్యను దృఢ సంకల్పంతో పరిష్కరించారు" అని అమిత్ షా అన్నారు.

ఆర్టికల్ 370 కారణంగా జమ్ముకశ్మీర్ పూర్తిగా భారతదేశంలో విలీనం కాలేదని కాబట్టి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆర్టికల్‌ను రద్దు చేయడం ద్వారా సర్దార్ పటేల్ పనిని సాధించారని తెలిపారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర 'అఖండ భారత్' ఉందని షా అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సమైక్య భారతదేశ నిర్మాత సర్దార్ పటేల్‌కు తగిన గౌరవం ఇవ్వలేదని, గొప్ప వ్యక్తికి కూడా 41 సంవత్సరాల ఆలస్యం తర్వాత భారతరత్న లభించిందని ఆయన అన్నారు.

"దేశంలో ఎక్కడా స్మారక చిహ్నం నిర్మించలేదు. మోదీ జీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మాత్రమే ఆయన స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీని రూపొందించి, సర్దార్ పటేల్ గౌరవార్థం ఒక గొప్ప స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మించారు. 2013 అక్టోబర్ 31న స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీకి పునాది రాయి వేశారు. దేశం అంతటా సేకరించిన రైతుల పనిముట్ల నుంచి ఇనుమును ఉపయోగించి 182 మీటర్ల పొడవైన విగ్రహాన్ని కేవలం 57 నెలల్లోనే పూర్తి చేశాం. ఈ పనిముట్లను సేకరించి కరిగించి విగ్రహ నిర్మాణంలో దాదాపు 25,000 టన్నుల ఇనుమును ఉత్పత్తి చేశాం" అని తెలిపారు. భారతదేశం, విదేశాల నుంచి 2.5 కోట్లకు పైగా సందర్శకులతో, స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ భారతీయ ఇంజనీరింగ్ నిజమైన అద్భుతంగా ఉద్భవించిందని షా అన్నారు.

