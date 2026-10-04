కటిక పేదరికంలోనూ ప్రజా సేవ- పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి- అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న 'అజు భాయ్'
టిఫిన్ షాప్ నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న అజు భాయ్- సామాజిక సేవల్లో తాను పాల్గొంటూ యువతను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ- రక్తదానాలు, అంతక్రియల్లో పాల్గొనడం వంటి సేవల్లో పాల్గొంటున్న అజు భాయ్
Published : October 4, 2026 at 12:24 PM IST
Serving Humanity Raju Bhai Story Odisha : కటిక పేదరికం, వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు, బ్రెయిన్ ట్యూమర్తో బాధపడుతున్న భార్య ఇన్ని కష్టాలను భరిస్తూ సామాజిక సేవకై తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు ఓ వ్యక్తి. కేవలం ఒక చిన్న టిఫిన్ షాప్ నడుపుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్న ఆయన కష్టాల్లో ఉన్నవారికి 'నేనున్నాను' అంటూ తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. ఇంత చేస్తూనే పర్యావరణ పరిరక్షణకూ కృషి చేస్తున్నాడు. బాల్యం నుంచే మొక్కలు నాటడం ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 4000 చెట్లను నాటారు. అంతేకాదు, 44మందికి రక్తదానం చేసి ప్రాణాలను నిలబెట్టారు. అలాగే, సుమారు 400కు పైగా మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించడంలో సహాయపడ్డారు. ఇతరులకు సాయం చేయడంలోనే తనకు అసలైన సంతృప్తి కలుగుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఒడిశా చెందిన ఆ మహోన్నత వ్యక్తి గురించి పూర్తి కథనం తెలుసుకుందామా మరి?
నిస్వార్థ సేవకు ప్రతిరూపంగా
పూరీ జిల్లా సదర్ బ్లాక్ హరేకృష్ణపుర్ గ్రామానికి చెందిన సామాజిక కార్యకర్త 'అజయ్ కుమార్ ప్రధాన్', నిస్వార్థ సేవకు ప్రతిరూపంగా నిలుస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా గత 20 ఏళ్లుగా ఎంతో మందికి సాయం చేస్తూ మనవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఆయన చేస్తున్న సేవలకు గానూ ఆ గ్రామస్థులు ఆయన్ను ఆప్యాయంగా 'అజు భాయ్' అని పిలుస్తుంటారు. అనాథ శవాలకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహించడం, కష్టాల్లో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడం అజయ్ భాయ్ ప్రధాన ధ్యేయం. అజయ్ ఒకప్పుడు తన జీవనోపాధి కోసం మేస్త్రీ, పెయింటింగ్ పనులు చేసేవారు. అయితే, తన తండ్రి టీస్టాల్ మూతపడిన తర్వాత ఇంటివద్దే చిన్న టిఫిన్ షాప్ నడుపుతూ బతుకు బండి నెట్టుకొస్తున్నారు. ఎవరైనా తన సాయం కోసం ఫోన్ వస్తే చాలు వెంటనే తన దుకాణాన్ని మూసివేసి సేవ చేయడానికి పరిగెడతారు.
"నేను పాఠశాలలో చదువుతున్నప్పటి నుంచే చెట్లు నాటే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవాడిని. విద్యావేత్త ప్రఫుల్ల త్రిపాఠి ప్రేరణతో పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలనే స్ఫూర్తిని నాకు కలిగింది. సామాజిక సేవ చేయడం నాకు ఎంతో ఆత్మ సంతృప్తిని ఇస్తుంది. నా చిన్న టిఫిన్ షాప్ ద్వారా నేను జీవనోపాధి పొందుతున్నాను. యువత సామాజిక సేవకు కొంత సమయం కేటాయించాలని నా విజ్ఞప్తి. దీని ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన, సుందరమైన సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చు."
- అజయ్ ప్రధాన్, సామాజిక కార్యకర్త
ఆయనకు స్వార్థం అనేదే లేదు!
ఈ సందర్భంగా హరేకృష్ణపుర్ గ్రామస్థుడు మనోజ్ రథ్, అజయ్ సేవలు గురించి వివరించారు. "అజు భాయ్ నాకు చాలా కాలంగా తెలుసు. ఆయన జీవనశైలి అత్యంత సాధారణంగా, నిరాడంబరంగా ఉంటుంది. అత్యంత పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయనకు ఎటువంటి స్వార్థం అనేదే లేదు. కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన సాయం చేస్తారు. రోగులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం, రక్తదానం వంటి పనుల్లో ముందుంటారు. ఆయన నిస్వార్థ సేవను గుర్తించి, గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఆయనను కమిటీ సభ్యుడిగా ఎన్నికున్నారు" అని మనోజ్ రథ్ పేర్కొన్నారు.
"నాకు అజు భాయ్తో 10 సంవత్సరాలుగా తెలుసు. ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన రోజుకు 24 గంటలూ సామాజిక సేవకు సిద్ధంగా ఉండటం చూసి మేమంతా ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపోతుంటాం. రక్తదానం చేయడానికి, మొక్కలు నాటడానికి, అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. ఒక దీపం తనతో పాటు చుట్టూ వెలుగునిచ్చినట్లుగా, అజు భాయ్ వ్యక్తిత్వం కూడా అలాంటిదే. ఆయన యువతకు ఒక స్ఫూర్తి. నేను కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వం నుంచి స్ఫూర్తి పొందా. ఈ రోజు సామాజిక సేవా రంగంలో పనిచేస్తున్నా."
- బిప్లబ్ కుమార్, సామాజిక కార్యకర్త
సామాజిక సేవల్లో తాను పాల్గొనడం మాత్రమే కాకుండా, యువత కూడా పాల్గొనాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అజు భాయ్. సామాజిక సేవకై ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని వారిని ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఆయన చేసిన నిస్వార్థ సేవకు గాను అనేక సంస్థలు పలు పురస్కారాలతో ఆయన్ను సత్కరించాయి.
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