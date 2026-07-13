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స్మార్ట్‌వాచ్‌తో వీధి కుక్కలకు చెక్- దరిదాపుల్లోకి కూడా రాలేవ్! ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ

వీధి కుక్కల్ని తరిమేసే సెన్స్- K9 స్మార్ట్‌వాచ్‌ను రూపొందించిన కేరళ విద్యార్థులు- 20-40 KHz అల్ట్రాసోనిక్ శబ్దంతో పారిపోనున్న శునకాలు- పరికరానికి ఇప్పటికే లభించిన పేటెంట్

Smartwatch for Stray Dogs
Smartwatch for Stray Dogs (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 7:03 AM IST

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Smartwatch for Stray Dogs : దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వీధి కుక్కల దాడులు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు, ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లే మహిళలు ఎక్కువగా ఈ దాడులకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపేందుకు కేరళకు చెందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు వినూత్న స్మార్ట్‌వాచ్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. సెన్స్- కె9 (Sens-k9) పేరుతో రూపొందించిన ఈ స్మార్ట్‌వాచ్, దూకుడుగా మీదికి దూసుకొచ్చే వీధి కుక్కల్ని ఎలాంటి హాని చేయకుండా దూరంగా తరిమేస్తుంది.

చెంగన్నూర్‌లోని సెయింట్ థామస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ (ECE) చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న ఐదుగురు విద్యార్థులు ఈ పరికరాన్ని రూపొందించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కుక్కల్ని తరిమికొట్టే పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అలాంటి సాంకేతికతను స్మార్ట్‌వాచ్‌ రూపంలో అభివృద్ధి చేయడం ఇదే తొలిసారి అని కళాశాల ఈసీఈ విభాగం అధిపతి టింటు మేరీ జాన్ తెలిపారు.

ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను బ్లెస్సన్ మాథ్యూ విల్సన్, బి. బిన్సన్, సావియో జాయ్, ఆర్ శ్రీరాగ్, ఎం ప్రవీణ్ కుమార్ కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. త్రిస్సూర్ జిల్లా వెల్లరక్కడ్‌లో 84 ఏళ్ల కార్తియాయని అనే వృద్ధురాలిపై వీధి కుక్క దాడి చేసి ఆమె మరణించడం, అదే దాడిలో 60 ఏళ్ల మానసిక వికలాంగుడైన కుమారుడు దేవదాస్ తీవ్రంగా గాయపడిన ఘటన తమను తీవ్రంగా కలచివేసిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పరస్పరం చర్చించిన తర్వాత సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఏదైనా సాంకేతిక పరిష్కారం రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు. అనంతరం తమ డిపార్ట్‌మెంట్ హెడ్ టింటు మేరీ జాన్‌ను సంప్రదించగా, ఈ ప్రాజెక్టును కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అజిత్ ప్రభు దృష్టికి తీసుకెళ్లి పూర్తి సహకారం అందించారు.

ఇదెలా పనిచేస్తుంది?
వీధి కుక్క దూకుడుగా దగ్గరికి వస్తే స్మార్ట్‌వాచ్‌లోని ప్రత్యేక బటన్‌ను నొక్కితే చాలు. వెంటనే ఇది 20 నుంచి 40 కిలోహెర్ట్జ్ (KHz) మధ్య ఉండే అల్ట్రాసోనిక్ శబ్ద తరంగాల్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ శబ్ద తరంగాలు కుక్కలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగించి వాటిని మనిషికి దూరంగా వెళ్లేలా చేస్తాయి. అయితే ఈ శబ్దం మనుషులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించదని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌లో సమయాన్ని చూయించే క్లాక్, ఎల్ఈ‌డీ ఇండికేషన్, వైబ్రేషన్ అలర్ట్, డిస్‌ప్లే వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులు, మంచానికే పరిమితమైన రోగులు కూడా దీన్ని సులభంగా ఉపయోగించవచ్చని విద్యార్థులు తెలిపారు.

చిన్న పరికరంలో అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్ద తరంగాల్ని విడుదల చేయడం మొదట్లో పెద్ద సవాల్‌గా మారిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ పట్టుదలతో కేవలం 2 నెలల్లోనే ప్రోటోటైప్‌ను తయారు చేసి విజయవంతంగా పరీక్షించారు. అనంతరం 2025 సెప్టెంబర్ నాటికి దీనికి తుది రూపం ఇచ్చారు. కళాశాల యాజమాన్యం చొరవ తీసుకొని ఈ పరికరానికి 2026 ఫిబ్రవరిలోనే పేటెంట్ వచ్చేలా కృషి చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేరళ స్టార్టప్ మిషన్ సీఈఓ అనూప్ అంబికాతో చర్చలు కూడా జరిపినట్లు కళాశాల వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఏఐతో మరింత అధునాతనంగా!
భవిష్యత్తులో ఈ పరికరంలో ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాంకేతికతను జోడించాలని విద్యార్థులు భావిస్తున్నారు. ఏఐ కెమెరా ద్వారా కుక్కను గుర్తించడం, అది మొరిగే శబ్దాన్ని విశ్లేషించి దాని ప్రవర్తనను బట్టి వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా అల్ట్రాసోనిక్ తరంగాల్ని విడుదల చేసే విధంగా అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందేలా జీపీఎస్ లొకేషన్ షేరింగ్ ఫీచర్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇదే టెక్నాలజీతో కొంచెం పెద్ద పరికరాన్ని రూపొందించి కాలేజీలు, ఇళ్లు, ఆఫీసులు, ఆస్పత్రుల వంటి ప్రాంతాల్ని వీధి కుక్కల రహిత ప్రాంతాలుగా మార్చే లక్ష్యంతో కూడా ఈ బృందం పనిచేస్తోంది. ఎలాంటి హాని చేయకుండా కేవలం శబ్ద తరంగాల ద్వారానే కుక్కల్ని దూరంగా ఉంచడం ఈ సాంకేతికతను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది.

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