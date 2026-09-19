ETV Bharat / bharat

సెమికాన్ ఇండియా 2026: ప్రధాని మోదీకి స్వదేశీ సెక్యూరిటీ చిప్ గురించి వివరించిన ఒడిశా పరిశోధకుడు!

స్వదేశీ సెమీకండక్టర్ చిప్‌ను రూపొందించిన ఎన్ఐటీ రూర్కెలా పరిశోధకుడు- చిప్ గురించి మోదీకి స్వయంగా వివరించిన రీసెర్చర్ ప్రదీప్ కుమార్ మోహంతీ- డేటా భద్రతలో కీలకం!

Pradeep Mohanty Security Chip
ప్రధానితో యువ పరిశోధకుడు ప్రదీప్ కుమార్ మోహంతీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 9:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pradeep Mohanty Security Chip : ఒడిశా గంజాం జిల్లా అస్కాకు చెందిన యువ పరిశోధకుడు ప్రదీప్ కుమార్ మోహంతీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న సెమికాన్ ఇండియా 2026లో ఆయన ఎన్ఐటీ రూర్కెలా అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ సెక్యూరిటీ సెమీకండక్టర్ చిప్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వయంగా వివరించారు. చిప్ డిజైన్, పనితీరు, దానితో తయారు చేయగలిగిన ఉత్పత్తుల గురించి ప్రధాని అడిగిన ప్రశ్నలకు మోహంతీ చక్కగా బదులిచ్చారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తాము చేసిన పరిశోధనలతోనే ఇది సాధ్యమైందని, దీని ఫలితాల గురించి దేశ ప్రధాన మంత్రికి వివరించే అవకాశం రావడం తమకు ఎంతో గర్వకారణమని అన్నారు. ఇంకా సెమీకండక్టర్ రంగం పరిశోధనల్లో మరిన్ని గొప్ప ఫలితాలు సాధించడానికి, ముందుకు వెళ్లడానికి ఇది ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని మోహంతీ తెలిపారు.

ప్రధానికి ప్రదర్శించిన చిప్ పేరు ASCON AEAD సెక్యూరిటీ చిప్ (C2S0091). ఇది పరిమిత సామర్థ్యం ఉన్న ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) పరికరాలు, సమాచారాన్ని భద్రపరిచేందుకు రూపొందించిన లైట్ వెయిట్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్‌లో కూడా డేటాకు భద్రత కల్పిస్తుంది. మరింత సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న కనెక్టెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ద్వారా పంపించే డేటాను ఈ చిప్ ఎన్‌క్రిప్షన్, అథెంటికేషన్ ద్వారా భద్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఇళ్లలో, పరిశ్రమల్లో, హెల్త్ కేర్ సెక్టార్, ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాల్లో IoT పరికరాల వినియోగం వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డేటా భద్రతకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది.

Pradeep Mohanty Security Chip
ప్రధాని మోదీకి జ్ఞాపికగా అందించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ నమూన (ETV Bharat)

ఎన్ఐటీ రూర్కెలాలో డిజైన్- మొహలీలో తయారీ
ఈ చిప్‌ను ఎన్ఐటీ రూర్కెలా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయస్కాంత స్వైన్, ప్రొఫెసర్ కమలకాంత మహాపాత్ర పర్యవేక్షణలో పీహెచ్‌డీ రీసెర్చర్ ప్రదీప్ కుమార్ మోహంతీ అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ చిప్ టు స్టార్టప్ (C2S) ప్రోగ్రామ్ కింద రూపొందించారు. ఆ తర్వాత చిప్‌ను మొహలీలోని సెమీకండక్టర్ ల్యాబోరేటరీలో తయారు చేశారు. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ నమూనాను ప్రధాని మోదీకి జ్ఞాపికగా కూడా అందించారు.

Pradeep Mohanty Security Chip
సెమికాన్ ఇండియా 2026లో ఒడిశా పరిశోధకులు (ETV Bharat)

మోదీతో జరిగిన సమావేశంలో చిప్‌ను ఏ విధంగా రూపొందించారు, అదెలా పనిచేస్తుంది, దానితో ఎలాంటి ప్రయోజనకర ఉత్పత్తులను తయారు చేయొచ్చనే విషయాలను ప్రధాని అడిగినట్లు మోహంతీ తెలిపారు. ASCON ఆధారిత ఈ చిప్ ఎన్‌క్రిప్షన్, అథెంటికేషన్ ద్వారా డేటాను సురక్షితంగా ఉంచడానికి రూపొందించినట్లు ఆయన వివరించారు. జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమంలో ఎన్ఐటీ రూర్కెలా అలాగే తన సొంత జిల్లా గంజాం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వంగా ఉందని చెప్పారు. అదే సమయంలో తన గైడ్లు, ప్రాజెక్టులో సహకారం అందించిన ప్రతి ఒక్కరి సహకారాన్ని ఈ సందర్బంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.

సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 19 వరకు సెమికాన్ ఇండియా ఈవెంట్
ఇక సెమీకండక్టర్ రంగంలో ఎన్ఐటీ రూర్కెలాకు ఎన్నో ఏళ్ల అనుభవం ఉందని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయస్కాంత స్వైన్ తెలిపారు. ప్రొఫెసర్ కమలకాంత మహాపాత్ర మార్గదర్శకత్వంలో 1999 నుంచే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్‌కు సంబంధించిన కోర్సులు, బోధన ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. ఆ తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో సెమీకండక్టర్ పరిశోధన, టెక్నాలజీ ఆధారిత స్టార్టప్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు NIT రూర్కెలా 3 ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్‌లను అభివృద్ధి చేసినట్లు తెలిపారు. దిల్లీ యశోభూమిలో సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 19 వరకు సెమికాన్ ఇండియా 2026 కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సెమీకండక్టర్ పరిశోధన, చిప్ డిజైన్, తయారీ రంగాల్లో భారత సామర్థ్యాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల నుంచి విద్యార్థులు, పరిశోధక బృందాలు పాల్గొని తాము అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతలను ప్రదర్శించాయి. ఇక వర్క్‌షాప్స్, పరిశోధనా ప్రాజెక్టులు, ప్రత్యేక అవగాహనా కార్యక్రమాల ద్వారా ఒడిశాలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సెమీకండక్టర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను బలోపేతం చేసేందుకు ఎన్ఐటీ రూర్కెలా కృషి చేస్తోంది. తాజా విజయం ఒడిశాను సెమీకండక్టర్ డిజైన్ రంగంలో గొప్ప శక్తిగా నిలబెట్టడానికి దోహదపడుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGGED:

NIT ROURKELA SEMICONDUCTOR CHIP
SEMICON INDIA 2026 CHIP
ASCON AEAD SECURITY CHIP
C2S PROGRAMME CHIP
PRADEEP MOHANTY SECURITY CHIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.