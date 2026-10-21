CJP నేతలకు ఊరట- సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకా విడుదలకు ఆదేశం
జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను విడుదల చేయాలని ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Published : October 21, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:54 PM IST
CJP Leaders Release : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాకు ఊరట లభించింది. దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద అక్టోబర్ 13న జరిగిన నిరసనకు సంబంధించిన కేసులో వారిని విడుదల చేయాలని ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ (SEM) కోర్టు బుధవారం ఆదేశించింది. ఇరువురి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ గడువు ముగియడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారి కస్టడీ గడువు ముగియడంతో ముందుగా సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను పోలీసులు ఇవాళ ఎస్ఈఎం ఎదుట హాజరుపరిచారు. విచారణ ప్రక్రియలో భాగంగా పూచీకత్తులను కూడా సమర్పించారు. అనంతరం వారిని విడుదల చేయాలని మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద అక్టోబర్ 13న జరిగిన నిరసనల సందర్భంగా ఇరువురిని దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిషేధిత ప్రాంతం లేదా నిరసనలకు అనుమతి లేని ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించారని, శాంతిభద్రతలను కాపాడతామని ఇచ్చిన పీస్ బాండ్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించారన్న ఆరోపణలతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని అక్టోబర్ 14న మేజిస్ట్రేట్ 5 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి అప్పగించారు. అక్టోబర్ 19న గడువు ముగియడంతో కస్టడీని మరో రెండు రోజులు పొడిగించారు. ఈ గడువు బుధవారం ముగియడంతో విడుదల ఆదేశాలు వచ్చాయి. ప్పిలేట్ కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
అంతకుముందు దిల్లీ హైకోర్టుకు సీజేపీ నేతలు
ఇదిలా ఉండగా, బుధవారం ఉదయం ఈ కేసులో సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి దిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. ముందుగా స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నిర్ణయం కోసం వేచి చూడాలని సూచించింది. ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఆలోచించకుండా నేరుగా హైకోర్టుకు ఎందుకు వచ్చారని ప్రశ్నించింది. మేజిస్ట్రేట్ నిర్ణయం తర్వాత కూడా వారికి ఏమైనా అభ్యంతరాలు లేదా ఫిర్యాదులు ఏమైనా ఉంటే, సంబంధిత అప్పీలేట్ కోర్టును ఆశ్రయించొచ్చని హైకోర్టు పేర్కొంది.
విచారణ సందర్భంగా దిల్లీ హైకోర్టు ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న ఆందోళనలను కూడా ఉదాహరణగా ప్రస్తావించింది. పోలీసుల అనుమతి తీసుకోకుండా చేసే నిరసనల్ని ఏ మాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థుల ముసుగులో ఇక్కడ దేశ వ్యతిరేక శక్తులు అల్లర్లు సృష్టించే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ సందర్బంగానే ఫ్రాన్స్లో నిరసనలు ఎలా జరుగుతున్నాయో చూస్తున్నాం కదా? ఆ దేశం అగ్నిగుండంలా మారడం, దోపిడీలు జరుగుతుండటం చూస్తున్నాం కదా అని పేర్కొంది. అందుకే కచ్చితంగా పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఇంకా నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి జంతర్ మంతర్ను తొలగించిన తర్వాత కూడా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లారని పిటిషనర్లకు చీవాట్లు పెట్టింది.
ఈ దిల్లీ హైకోర్టులో సీజేపీ నేతలు దాఖలు పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా ఆసక్తికరమైన, సరదా సంభాషణ కూడా చోటుచేసుకుంది. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది అభీక్ చిమ్నీ తమ వాదనలు వినిపిస్తుండగా, కేసును విచారిస్తున్న జస్టిస్ సుబ్రమణ్యం ప్రసాద్ వారి వయస్సు ఎంత అని ప్రశ్నించారు. సౌరవ్ దాస్ వయస్సు 27 సంవత్సరాలు, అశుతోష్ రాంకా వయసు 32 ఏళ్లు అని న్యాయవాది చెప్పగా, 'అయితే మీరు జెన్- జీ కానే కాదు. ఇంతకీ జెన్- జీ అంటే ఏంటి' అని జడ్జి ప్రశ్నించారు. 1997 తర్వాత జన్మించిన వారిని జెన్- జీ అంటారని కోర్టుకు వివరించగా, న్యాయమూర్తి చిరునవ్వుతో మళ్లీ అయితే మీరు జెన్- జీ కాదుగా అన్నారు.
కేసులో దిల్లీ పోలీసుల తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ చేతన్ శర్మ, అడ్వకేట్ ఆశిష్ దీక్షిత్ వాదనలు వినిపించారు. కస్టడీ పొడిగింపును ప్రశ్నిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను పరిశీలిస్తూ దిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 226 కింద నేరుగా హైకోర్టును ఆశ్రయించడానికి బదులుగా, రివిజన్ పిటిషన్ వేసేందుకు ప్రత్యామ్నాయ చట్టపరమైన మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని జడ్జి జస్టిస్ సుబ్రమణ్యం ప్రసాద్ గుర్తుచేశారు. న్యాయస్థానం ప్రశ్నించడంతో పిటిషనర్లు తమ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకునేందుకు అనుమతి కోరారు. దీంతో హైకోర్టు- సౌరవ్, అశుతోష్ పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకోవడానికి అనుమతించింది. ఆ తర్వాత SEM కోర్టు సాయంత్రం పూట విడుదల ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో కేసు ముగిసింది.
'ఆందోళనలు హింసకు దారితీస్తాయి'- CJP నేతల కేసు విచారణలో ఫ్రాన్స్ అల్లర్లను ప్రస్తావించిన హైకోర్టు
'జాతీయ భద్రతను పరిరక్షించడంలో కేంద్రం విఫలం'- మణిపుర్ హింసాకాండపై కాంగ్రెస్