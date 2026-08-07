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109ఏళ్ల క్రితం ఆంగ్లేయులకు అప్పు ఇచ్చిన 'రూథియా' ఫ్యామిలీ - ఆ లోన్ కట్టేందుకు బ్రిటన్ అంగీకారం

1917లో బ్రిటీషర్లకు అప్పు ఇచ్చిన సేఠ్ జుమ్మా లాల్ రూథియా- దాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు ముందుకొచ్చిన బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం- ఈ క్రమంలో రూథియా ఫ్యామిలీకి అందనున్న కోట్లాది రూపాయలు

MP Family Notice To British Government
MP Family Notice To British Government (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 11:59 AM IST

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MP Family Notice To British Government : అప్పును తిరిగి చెల్లించమంటూ ప్రపంచ దేశాలకు వరల్డ్ బ్యాంక్, ఐఎంఎఫ్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు నోటీసులను పంపడం గురించి మనం వింటుంటాం. కానీ భారత్‌కు చెందిన ఓ కుటుంబం తమ అప్పును తిరిగి చెల్లించమని కోరుతూ ఏకంగా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి 109ఏళ్ల తర్వాత నోటీసు పంపింది. ఆ నోటీసుకు బ్రిటీష్ సర్కార్ సానుకూలంగా స్పందించింది. రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు అంగీకరించింది. ఈ స్టోరీలో ఆ కుటుంబం వద్ద బ్రిటీష్ సర్కారు ఎందుకు అప్పు తీసుకుంది? ఆ అప్పును ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చెల్లించలేదు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

రూ.35,000 రుణం
బ్రిటీష్ వాళ్లతో మధ్యప్రదేశ్‌లోని సిహోర్‌ నగరానికి చెందిన సేఠ్ జుమ్మా లాల్‌ రూథియాకు మంచి సంబంధాలుండేవి. ఆయనకు బ్రిటీష్ పాలకులు, ఉన్నతాధికారులు గౌరవం ఇచ్చేవారు. ఈ క్రమంలో పాలనాపరమైన, సైనికపరమైన అవసరాలకు నిధుల కొరత ఏర్పడినప్పుడు సేఠ్ జుమ్మా లాల్‌ దగ్గర అప్పు తీసుకునేవారు బ్రిటీషర్లు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో భోపాల్ సంస్థానం నిర్వహణ కోసం 1917లో సేఠ్ జుమ్మా లాల్ వద్ద బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం రూ.35,000 లోన్ తీసుకుంది.

అప్పు ఇచ్చిన 20 ఏళ్లకే కన్నుమూత
ఆంగ్లేయులకు అప్పు ఇచ్చిన 20 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 1937లో సేఠ్ జుమ్మా లాల్ కన్నుమూశారు. దీంతో బ్రిటీష్ సర్కారు రాసిచ్చిన బాండును జుమ్మా లాల్ కుమారుడు సేఠ్ మనక్ చంద్ర రూథియా భద్రంగా ఉంచారు. ఆయన 2013లో చనిపోయారు. అనంతరం ఆ లోన్ బాండ్ పేపర్ సేఠ్ జుమ్మా లాల్ మనవలు వినయ్ రూథియా, వివేక్ రూథియాల చేతికొచ్చింది. ఫలితంగా 109 ఏళ్ల కిందటి బ్రిటీష్ బాండ్ వ్యవహారం బయటపడింది. వెంటనే వీరు తమ లాయర్ ద్వారా బ్రిటీష్ సర్కార్‌కు నోటీసు పంపారు. అందుకు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. రుణానికి సంబంధించిన పత్రాలను, అలాగే క్లెయిమ్ చేస్తున్న వ్యక్తికి సంబంధించిన అధికారిక పత్రాలను సమర్పించాలని న్యాయవాదిని కోరింది. దీంతో సేఠ్ జుమ్మా లాల్‌ ఫ్యామిలీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం నుంచి కోట్లాది రూపాయలు పొందే అవకాశం ఉంది.

నాటి బంగారం ధరల ఆధారంగా!
సుమారు ఆరు నెలల క్రితం బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి తమకు చెల్లించాల్సిన లోన్ గురించి న్యాయవాది ద్వారా చట్టపరమైన నోటీసు పంపామని సేఠ్ జుమ్మా లాల్‌ మనవలైన వినయ్ రూథియా, ఆయన తమ్ముడు వివేక్ రూథియా తెలిపారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం లోన్‌ను తిరిగి చెల్లించడానికి అంగీకరించిందని వెల్లడించారు. అందుకు సంబంధించిన రుజువు పత్రాలను కోరిందని పేర్కొన్నారు. లోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు తమ వద్ద ఉన్నాయని చెప్పారు. 109 ఏళ్ల క్రితం నాటి రూ.35,000 రుణ మొత్తం విలువ నేడు కోట్లలో ఉంటుందన్నారు. 1917 నాటి బంగారం ధరల ఆధారంగా లోన్ విలువను అంచనా వేస్తే వడ్డీతో కలిపి ఆ మొత్తం చాలా భారీగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

"మా తాత సేఠ్ జుమ్మా లాల్ రూథియా 1917లో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి రూ.35,000 అప్పుగా ఇచ్చారు. ఆ మొత్తాన్ని బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ తిరిగి చెల్లించలేదు. ఆ రుణానికి సంబంధిత పత్రాలను కుటుంబ సభ్యులు నిశితంగా పరిశీలించినప్పుడు ఈ విషయం స్పష్టమైంది. ఆ తర్వాత బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి అధికారిక చట్టపరమైన నోటీసు పంపాం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఖర్చుల కోసం బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఈ లోన్ తీసుకుంది. రుణం ఇచ్చిన సుమారు 20 ఏళ్ల తర్వాత మా తాత సేఠ్ జుమ్మా లాల్ 1937లో తుదిశ్వాస విడిచారు. సేఠ్ జుమ్మా లాల్ మరణానంతరం ఆ పత్రాలు ఆయన కుమారుడు సేఠ్ మాణక్ చంద్ర రూథియా వద్ద సురక్షితంగా ఉన్నాయి. 2013లో మాణిక్ చంద్ర కూడా కన్నుమూశారు. ఆర్నెళ్ల క్రితం ఈ లోన్ కట్టాలని బ్రిటీష్ సర్కార్‌‍కు నోటీసులు పంపాం. వారు అందుకు తగిన పత్రాల పంపాలని మా న్యాయవాదికి కోరారు. అడిగిన పత్రాలన్నింటినీ మా న్యాయవాది ద్వారా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి పంపుతాం" అని వినయ్, వివేక్ రూథియా పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, తన ముత్తాత సేఠ్ జుమ్మా లాల్ రూథియా గొప్పతనాన్ని గౌతమ్ రూథియా వివరించారు. "సేఠ్ జుమ్మా లాల్ ఆ రోజుల్లో రోల్స్ రాయిస్ కారులో ప్రయాణించేవారు. బ్రిటీష్ అధికారులు ఆయన స్టైల్‌ను, హుందాతనాన్ని మెచ్చుకునేవారు. భోపాల్, ఇందౌర్, రాజ్‌గఢ్, సెహోర్ పరిసర ప్రాంతాలలో సేఠ్ జుమ్మా లాల్‌కు మంచి పేరుండేది. ప్రజలు ఆయన్ను గౌరవించేవారు. సేర్ జుమ్మా లాల్‌ వ్యాపారంలో అసాధారణ నైపుణ్యం ప్రదర్శించేవారు. ఆయన సమాజం పట్ల కూడా ఎంతో శ్రద్ధ వహించేవారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న, పేద కుటుంబాలకు సహాయం చేసేవారు. " అని గౌతమ్ రుథియా వివరించారు.

సెహోర్ ప్రాంతంలో గొప్ప పేరున్న ఫ్యామిలీ
సెహోర్‌కు చెందిన రూథియా కుటుంబం అత్యంత సంపన్నమైనది. ఈ కుటుంబానికి సెహోర్, భోపాల్ నగరాల్లో భారీగా ఆస్తులు ఉన్నాయి. వాస్తవానికి సెహోర్ నగరంలో సగం భాగం రూథియా కుటుంబానికి చెందిన భూమిలోనే నిర్మితమైంది. ప్రజలు ఈ కుటుంబానికి చెందిన వేలాది ఆస్తులను ఆక్రమించుకున్నారు. దీంతో వందలాది కేసులలో ఆక్రమణదారులతో రూథియా కుటుంబానికి దీర్ఘకాలిక వివాదాలు ఉన్నాయి.

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