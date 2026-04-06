అసెంబ్లీలో భద్రతా వైఫల్యం- గేటును ధ్వంసం చేస్తూ దూసుకెళ్లిన కారు- పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి డ్రైవర్ పరారీ
దిల్లీ అసెంబ్లీ గేటును ఢీకొట్టిన కారు యూపీ రిజిస్ట్రేషన్తో ఉన్నట్లు గుర్తింపు- కారుతో సహా పరారైన డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు- పుష్పగుచ్ఛాన్ని పరిశీలించి బాంబు లేదని తేల్చిన బాంబుస్క్వాడ్
Published : April 6, 2026 at 4:28 PM IST
Delhi Assembly Security Breach : దిల్లీ అసెంబ్లీ వద్ద భద్రతా వైఫల్యం చోటుచేసుకుంది. మాస్క్ ధరించిన ఓ వ్యక్తి వేగంగా కారు నడుపుతూ అసెంబ్లీ గేటును ఢీకొట్టి లోపలికి దూసుకెళ్లాడు. అనంతరం స్పీకర్ విజయేందర్ గుప్తా కార్యాలయం బయట పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి అదే కారులో పరారయ్యాడు. వాహనానికి ఉత్తర్ప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేటు ఉందని ప్రత్యక్షసాక్షులు తెలిపారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్పారు. వాహనం కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించిన దిల్లీ పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే ఫోరెన్సిక్ బృందంతో పాటు బాంబు స్క్వాడ్ అసెంబ్లీలో తనిఖీలు చేపట్టాయి. పుష్పగుచ్ఛంలో ఏమీ లభ్యం కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవల ముగిసిన బడ్జెట్ సమావేశాల వేళ దిల్లీ అసెంబ్లీకి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో తాజా ఘటన చోటుచేసుకోవడం భద్రతా వైఫల్యాన్ని సూచిస్తోంది. భద్రతా లోపంగా పరిగణించి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని దిల్లీ అసెంబ్లీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
#WATCH | Visuals from Delhi Assembly premises after a car with a Uttar Pradesh registration number forcibly entered Gate No. 2, breaking the iron gate. The driver placed a bouquet there and left. The search for the vehicle is ongoing. pic.twitter.com/KoAgU4I3Q0— ANI (@ANI) April 6, 2026
అసెంబ్లీ గేట్ నెం. 2 నుంచి యూపీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్ గల టాటా సియెర్రా కారు గేట్ బద్దలు కొట్టుకుని లోపలికి ప్రవేశించింది. ఇది ప్రధాన గేటు కానందున సభాసమావేశాలు లేని సమయంలో ఇక్కడ భద్రత తక్కువగా ఉంటుందని సమాచారం. అలాగే దుండగుడు బయటకు వెళ్లే సమయంలో స్పీకర్ కారుపై ఇంక్ చల్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీఐపీ గేట్ వద్ద భద్రత కోసం సీఆర్పీఎఫ్ను మోహరించారు. బాంబు వంటి వస్తువు ఏదీ లభించలేదు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: Delhi Commissioner of Police, Satish Golcha, arrived at Delhi Assembly, where a Tata Sierra car with UP registration number broke through Gate No. 2 of the Assembly.— ANI (@ANI) April 6, 2026
Delhi Police arrested the accused and recovered the car. pic.twitter.com/1YRcKL64UJ
#WATCH | Delhi: Delhi Commissioner of Police, Satish Golcha, leaves from the Delhi Assembly. A Tata Sierra car with UP registration number broke through Gate No. 2 of the Assembly.— ANI (@ANI) April 6, 2026
"దిల్లీ అసెంబ్లీలో భద్రతా వైఫల్యం జరిగిందన్న సమాచారం మాకు అందింది. వాహన వివరాలు, అందులో ప్రయాణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన వివరాలను మేము పరిశీలించగా, ఆ వాహనం పిలిభిత్ రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉందని, అందులోని వ్యక్తి కూడా మా ప్రాంతానికి చెందినవాడేనని తెలిసింది. ఈ విషయానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాం. అతని పేరు సరబ్జిత్ సింగ్, ఇతను మా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పూరన్పూర్కు చెందిన నివాసిగా గుర్తించాం. ఇంకా దీనికి సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని ప్రస్తుతం సేకరించే పనిలో ఉన్నాం" అని పిలిభిత్ ఎస్పీ సుకీర్తి మాధవ్ తెలిపారు.
#WATCH | On Delhi Assembly Security Breach, Pilibhit SP Sukirti Madhav says, " we received information that there has been a security breach at the delhi assembly, and when we looked into the details like the vehicle details and the person who was in it, it came to light that the… pic.twitter.com/AS6yGKKhE5— ANI (@ANI) April 6, 2026
"నేను ఒక తెల్ల కారును చూశాను. అది గేటును ఢీకొట్టి దిల్లీ అసెంబ్లీలోకి ప్రవేశించింది. ఆ కారును సుమారు 5 నిమిషాల పాటు లోపలే నడిపారు. ఒక భద్రతా సిబ్బంది కారు వైపు పరుగెత్తిన తర్వాత, అతను దానిని వేగం పెంచి అసెంబ్లీ బయటకు వచ్చేశాడు" అని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పారు. ఈ ఘటన కారణంగా అసెంబ్లీకి ఉన్న అన్ని మార్గాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అధికారులు ప్రవేశించే మార్గంలో మరింత భద్రత పెంచి, అత్యవసర ప్రోటోకాల్ నిబంధనలు అమల్లోకి తెచ్చే చర్యలు చేపడుతున్నారని సమాచారం.
#UPDATE | Delhi Assembly Security Breach | Police have detained three people, including the driver of the car. North District police team seized the vehicle at a picket in the Rupnagar area. A man named Sarabjit has been arrested. Sarabjit is a resident of Pilibhit, Uttar… https://t.co/eaAJdGhTxJ— ANI (@ANI) April 6, 2026
దిల్లీ అసెంబ్లీ భద్రతా వైఫల్యంపై ఆప్ తీవ్రంగా మండిపడింది. దీనిని తీవ్రమైన లోపంగా అభివర్ణిస్తూ, సాధారణ ప్రజల భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. బాంబు బెదిరింపులు, ముఖ్యమంత్రిపై దాడి వంటి పలు భద్రతా సంబంధిత ఘటనలను గుర్తుచేశారు ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ ఝా. "దిల్లీ భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఇది మరో పెద్ద ప్రశ్న తలెత్తుంది. శాసనసభ వంటి అత్యంత భద్రత గల ప్రదేశంలోకి గేటు పగలగొట్టుకుని ప్రవేశించడం తీవ్రమైన లోపం. ఒకవైపు ఎన్నికైన ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను గేటు వద్ద ఆపుతుంటే, మరోవైపు ఏదో వాహనం నేరుగా లోపలికి దూసుకెళ్లింది! నిరంతర బాంబు బెదిరింపులు, ముఖ్యమంత్రిపై దాడి, ఇప్పుడు ఈ ఘటన. రాజధాని భద్రతా వ్యవస్థ అంటే ఇదేనా? దిల్లీ పోలీసులు హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటారు? శాసనసభే సురక్షితంగా లేకపోతే, సామాన్య ప్రజలు ఎలా సురక్షితంగా ఉంటారు?" అని ఝా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर बड़ा सवाल।— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) April 6, 2026
विधानसभा जैसी हाई-सिक्योरिटी जगह में कार का गेट तोड़कर अंदर घुस जाना गंभीर चूक है।
एक तरफ चुने हुए विपक्ष के विधायकों को गेट पर रोका जाता है, और दूसरी तरफ कोई गाड़ी सीधे अंदर पहुंच जाती है!
लगातार बम की धमकियाँ, मुख्यमंत्री पर हमला,… pic.twitter.com/ZrA7N5ho3v