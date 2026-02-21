ETV Bharat / bharat

కశ్మీర్, పంజాబ్​లో IEDలు గుర్తింపు- ఉగ్రముప్పు వేళ భద్రత కట్టుదిట్టం!

దిల్లీకి ఉగ్రముప్పు- లష్కరేతోయిబా ఐఈడీ దాడులకు ప్లాన్ చేసినట్లు నిఘా వర్గాలు వెల్లడి

Security Forces Detect IED In JK
Security Forces Detect IED In JK (ANI (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Security Forces Detect IED In JK : దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఉగ్రదాడులకు లష్కరేతోయిబా కుట్ర చేసిందన్న నిఘావర్గాల హెచ్చరికల వేళ పంజాబ్‌, జమ్ముకశ్మీర్‌లలో రెండు ఐఈడీలను గుర్తించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమృత్‌సర్‌లోని రయ్యా పోలీస్‌ పోస్టు సమీపంలో ఓ అనుమానాస్పద బ్యాగ్‌ను గుర్తించిన పోలీసులు అందులో తనిఖీ చేయగా ఐఈడీ కనిపించింది. వెంటనే బాంబు నిర్వీర్య బృందాలను రప్పించిన పోలీసులు ఐఈడీని డిఫ్యూజ్‌ చేయించారు. కశ్మీర్‌లోని సఫపొరా ప్రాంతంలో ఓ రోడ్డు పక్కన పారవేసిన బ్యాగ్‌ను తనిఖీ చేయగా ఇంప్రవైజ్డ్‌ పేలుడు పరికరం లభ్యమైందని పోలీసులు తెలిపారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌ బృందం దాన్ని నిర్వీర్యం చేసిందని వెల్లడించారు. కాగా జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఈ వారంలో ఐఈడీలను గుర్తించడం ఇది మూడోసారి. ఈ ఐఈడీలకు దిల్లీలో ఉగ్రదాడి కుట్రలకు లింకులు లేవని ప్రాథమికంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

SECURITY FORCES DETECT IED
IED PLACED ON ROADSIDE IN KASHMIR
LASHKAR E TAIBA PLOTTING IED ATTACK
DELHI ON ALERT ON IED ATTACK
SECURITY FORCES DETECT IED IN JK

