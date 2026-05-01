రాజులు, చక్రవర్తుల రహస్య భాష- 800ఏళ్ల క్రితం నాటి 'మోదీ లిపి'ని కాపాడేందుకు సర్కార్ కృషి- ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు
8 శతాబ్దాల క్రితం నాటి మోదీ లిపిని మళ్లీ ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చేందుకు కృషి- ఈ క్రమంలో ఉజ్జయినిలో ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు- అందులో మోదీ లిపిని నేర్చుకుంటున్న 45 మంది ఔత్సాహికులు
Published : May 1, 2026 at 11:45 AM IST
Modi Lipi History In Madhya Pradesh : 800 ఏళ్ల క్రితం రాచరిక పాలనలో రాజులు, చక్రవర్తుల మధ్య జరిగే అధికారిక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల గోప్యతను కాపాడటానికి ఉపయోగించిన 'మోదీ లిపి' మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉజ్జయినిలోని కాళిదాస అకాడమీ ప్రాంగణంలో మోదీ లిపి నేర్చుకునేందుకు శిక్షణను ఇస్తున్నారు. కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం మరాఠాల పాలనలో ఉన్న దేశంలోని ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ఈ మోదీ లిపిని వినియోగించేవారు. మధ్యప్రదేశ్లో అయితే ఈ లిపి 1960 వరకు వాడుకలో ఉండేది. అయితే టైప్రైటర్ ఆవిష్కరణతో ఈ లిపి క్రమంగా వాడుకలో నుంచి కనుమరుగైపోయింది. ఈ స్టోరీలో మోదీ లిపికి ఉన్న చరిత్ర గురించి సవిరంగా తెలుసుకుందాం.
రెండు చోట్ల శిక్షణా శిబిరాలు
మరాఠాల పాలనలో రాజులు, చక్రవర్తులు, పరిపాలనా యంత్రాంగం అత్యంత గోప్యంగా వాడిన మోదీ లిపి మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఉజ్జయినిలోని కాళిదాస అకాడమీ ప్రాంగణంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఒక ప్రత్యేక శిక్షణా శిబిరంలో ఈ లిపిని నేర్పిస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ లిపిని నేర్పిస్తున్నారు. ముంబయి నుంచి వచ్చిన నిపుణులు మనోజ్ మరాస్కోల్హే, అమోల్ మోహల్కర్ ఈ ప్రాచీన లిపిని నేర్చుకునే ఔత్సాహికులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
మరాఠా రాజుల పాలనలో మోదీ లిపిని రాజ వ్యవహారాల గోప్యతను కాపాడేందుకు వాడేవారని నిపుణులు మనోజ్ మరాస్కోల్హే, అమోల్ మోహల్కర్ తెలిపారు. అలాగే ఈ లిపిని బోధించడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యాన్ని సైతం వివరించారు. రాజులు రహస్య భాషలో లిఖించిన లక్షలాది పత్రాలను సమీప భవిష్యత్తులో అందరు చదవగలిగేలా చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. మోదీ లిపికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. రాజుల కాలంలో ఒక పాలకుడు మరొకరికి సందేశం పంపాల్సి వచ్చినప్పుడు మోదీ లిపిని ఉపయోగించేవారని అన్నారు. మోదీ లిపి చాలా విలక్షణమైనదని స్పష్టం చేశారు. కవులు, సాహితీవేత్తలు ఈ లిపిని ప్రధానంగా వాడేవారని పేర్కొన్నారు. రాజులు, బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు గ్రామ ఖాతాలు, భూమి రిజిస్ట్రీలు, దేవాలయాలకు సంబంధించిన రికార్డులతో సహా వార్షిక ఆర్థిక రికార్డులను నిర్వహించడానికి మోడీ లిపిని ఉపయోగించేవారని వెల్లడించారు. వివిధ యుద్ధాల చరిత్ర కూడా మోడీ లిపిలో నమోదు చేశారని స్పష్టం చేశారు.
'బ్రిటిషర్ల రాకతో మోడీ లిపి కనుమరుగు'
మోదీ లిపి 800 ఏళ్ల క్రితం నాటిదని నిపుణుడు మనోజ్ మరాస్కోల్హే తెలిపారు. ఈ లిపి 1960 వరకు మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ అంతటా వాడుకలో ఉండేదన్నారు. 1960 తర్వాత దేవనాగరి లిపిని ప్రవేశపెట్టారని చెప్పారు. టైప్రైటర్ రాకతో అనేక పనులు ఎంతో సులభమయ్యాయని వివరించారు. మోదీ లిపిలో రాసేటప్పుడు చేతిని కాగితం పైనుంచి పైకి లేపాల్సిన అవసరం ఉండదని వెల్లడించారు. ఈ లిపిలో ఉన్న పత్రాల అతిపెద్ద సేకరణ నేటికీ పుణెలోనే భద్రంగా ఉందన్నారు. అందుకు ప్రధాన కారణం పీష్వా కాలం నాటి వారసత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. 19వ శతాబ్దంలో బ్రిటిషర్ల పాలనా కాలంలో పరిపాలనా వ్యవహారాలలో దేవనాగరి, ఆంగ్ల లిపుల వినియోగానికి క్రమంగా ప్రాధాన్యత పెరగడం ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు.
"గతేడాది మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అహల్యాబాయి హోల్కర్ 300వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించింది. ఆ సందర్భంగా మోదీ లిపిని నేర్చుకునేందుకు శిక్షణ ఇస్తామని ఒక ప్రకటన చేసింది. ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా గతేడాది గ్వాలియర్, భోపాల్లలో శిక్షణా శిబిరాలను (వర్క్షాప్లను) నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 28- మే 7 వరకు ఉజ్జయినిలోని కాళిదాస అకాడమీలో ఒక శిక్షణా శిబిరం జరుగుతోంది. అందుకోసం యువకులు, వృద్ధులు అనే తేడా లేకుండా 45 మంది నమోదు చేసుకుని, ఈ లిపిని నేర్చుకుంటున్నారు. వీరందరి పూర్వీకులు ఈ లిపితో సంబంధం ఉన్నవారే. మోదీ లిపిని 800 ఏళ్ల క్రితం హేమాద్రి పండిట్ అభివృద్ధి చేశారు. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్, పీష్వాల పాలనలో మోదీ ప్రధాన లిపిగా ఉంది. పరిపాలనా ప్రక్రియలను క్రమబద్ధీకరించడానికి, సరళీకృతం చేయడానికి ఈ లిపిని ఉపయోగించారు. మరాఠా పాలకులు తమ రాజ్యాన్ని మధ్యప్రదేశ్కు విస్తరించినప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి మోదీ లిపి చేరువైంది. మధ్యప్రదేశ్లోని సింధియా పాలకులు ఈ లిపిని మరింతగా ప్రోత్సహించారు. అధికారిక శాసనాలు, ఆర్థిక ఖాతాలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, రహస్య పత్రాల కోసం ఈ లిపిని విస్తృతంగా ఉపయోగించారు. ఇదే ఈ లిపి బాగా ప్రాచుర్యం పొందడానికి ఒక ముఖ్య కారణం" అని మోదీ లిపి నిపుణుడు అలోక్ మొహల్కర్ తెలిపారు.
