రహస్య పొత్తులు- రాజకీయ ఎత్తులు : కేరళలో పొలిటికల్ హీట్- ఎల్డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ ఆరోపణాస్త్రాలు!
సీపీఎం సీజేపీగా మారిపోయిందన్న రాహుల్- బీజేపీతో సీపీఎం రహస్య డీల్ కుదుర్చుకుందని ఆరోపణ- క్రాస్ ఓటింగ్కు సీపీఎం, బీజేపీ ప్లాన్ : కాంగ్రెస్ నేతలు- కాంగ్రెస్-ముస్లిం లీగ్-బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తాయ్ : సీఎం విజయన్
Published : March 26, 2026 at 6:26 PM IST
SECRET ALLIANCES IN KERALA : అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కేరళలో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగిపోయింది. మూడు విమర్శలు, ఆరు ఆరోపణలు అన్నట్టుగా రాజకీయ పార్టీలు పరస్పరం తలపడుతున్నాయి. అధికార లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్(ఎల్డీఎఫ్), విపక్ష యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్), బీజేపీ మధ్య త్రిముఖ పోరు జరుగుతోంది. రహస్య పొత్తులు, ఓట్ల చీలిక, క్రాస్ ఓటింగ్ గురించి అన్ని పార్టీల నేతల మధ్య వాగ్యుద్ధం జరుగుతోంది. ఇక ఇదే సమయంలో అత్యంత జనాకర్షక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోల తయారీకి రాజకీయ పక్షాలు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తున్నాయి. అందువల్లే ఇప్పటిదాకా మేనిఫెస్టోలను విడుదల చేయలేదని తెలుస్తోంది.
సీపీఎం సీజేపీగా మారిపోయింది : రాహుల్
తాజాగా కేరళ ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వేడిని మరింత పెంచాయి. కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమిని బలహీనపర్చేందుకు సీపీఎం నేతృత్వంలోని ఎల్డీఎఫ్ కూటమి, బీజేపీతో రహస్య డీల్ను కుదుర్చుకుందని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఇప్పుడు సీపీఎం పార్టీ కాస్తా కమ్యూనిస్ట్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)గా మారిపోయిందని ఆయన విమర్శించారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీయే కాపాడుతున్నారని రాహుల్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా కేరళ వేదికగా ఈ వ్యాఖ్యలనే చేశారు.
క్రాస్ ఓటింగ్కు సీపీఎం, బీజేపీ కసరత్తు
రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలను కాంగ్రెస్ నేతలు కే మురళీధరన్, వీడీ సతీశన్ సమర్ధించారు. త్రిస్సూర్, వడకర వంటి కీలకమైన అసెంబ్లీ స్థానాలలో సీపీఎం, బీజేపీల మధ్య క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో వ్యూహాత్మక ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. కాసరగోడ్, మంజేశ్వరం, పాలక్కడ్, రణ్ని, కొణ్ని వంటి అసెంబ్లీ స్థానాల్లోనూ ఇదే విధమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ కూటమి అభ్యర్థులను ఓడించేందుకు బీజేపీ, సీపీఎం కుమ్మక్కు అయ్యాయని కే మురళీధరన్, వీడీ సతీశన్ ధ్వజమెత్తారు.
మైనారిటీ ఓట్లను చీల్చేందుకు సీపీఎం ప్లాన్
కేరళలోని ఎల్డీఎఫ్ కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత ఉందని కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ కూటమిలోని ఇతర పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయి. పదేళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన ఎల్డీఎఫ్కు మరోసారి ప్రజలు ఛాన్స్ ఇవ్వరని ఆ పార్టీలు అంటున్నాయి. కేరళ అసెంబ్లీలో 140 సీట్లు ఉండగా, ఈసారి యూడీఎఫ్ కూటమికి 100కుపైగా సీట్లు వస్తాయని యూడీఎఫ్ వర్గాలు విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయితే యూడీఎఫ్కు కీలకమైన మైనారిటీ ఓట్లను చీల్చి, పరోక్షంగా బీజేపీ అభ్యర్థులకు సహాయపడేందుకే సీపీఎం కుట్ర చేస్తోందని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇందుకోసమే కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగానే స్వతంత్ర అభ్యర్థులను సీపీఎం బరిలోకి దింపిందని వారు అంటున్నారు.
కాంగ్రెస్-ముస్లిం లీగ్-బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తాయ్ : సీఎం విజయన్
యూడీఎఫ్ కూటమి, కాంగ్రెస్ ఆరోపణలను సీఎం పినరయి విజయన్ ఒక బహిరంగ సభ వేదికగా ఖండించారు. అవన్నీ నిరాధారమైన రాజకీయ ప్రేరేపిత ఆరోపణలు అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో తన సమావేశం పూర్తిగా పరిపాలనాపరమైందని తేల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్-ముస్లిం లీగ్-బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని విజయన్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీపీఎంను అడ్డుకునేందుకు ఆ మూడు పార్టీలు ఎంతకైనా తెగిస్తాయని మండిపడ్డారు. గతంలోనూ రహస్యంగా కాంగ్రెస్-ముస్లిం లీగ్-బీజేపీ కలిసి పనిచేశాయని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ కూటమి ఓటమి భయంతోనే తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని సీపీఎం నేత, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి టి.ఎం.థామస్ ఐజాక్ తెలిపారు. మళ్లీ ఎల్డీఎఫ్ కూటమి గెలుపు ఖాయమన్నారు.
నాడు బీఆర్ఎస్పై నేడు ఎల్డీఎఫ్పై బీ టీమ్ ముద్ర : బీజేపీ
మైనారిటీల ఓట్లను ఏకీకృతం చేయడానికి యూడీఎఫ్ కూటమి, ఎల్డీఎఫ్ కూటమి యత్నిస్తున్నాయని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. ఆ రెండు కూటములు రాజకీయ ప్రేరేపిత ఉద్దేశంతో తప్పుడు ఆరోపణలను చేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ ఆరోపణల్లో అస్సలు వాస్తవాలు లేవన్నారు. దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్, సీపీఎం పార్టీల మధ్య పొత్తులు కుదిరిన విషయం అందరికీ తెలుసని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ చెప్పారు. గత తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అప్పటి అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీని బీజేపీకి బీ టీమ్గా కాంగ్రెస్ చిత్రీకరించిందన్నారు. ఇప్పుడు కేరళలోని ఎల్డీఎఫ్ కూటమిని కూడా అదే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో అమలుచేసిన ఎన్నికల వ్యూహాన్నే కేరళలోనూ వర్తింపజేసే యత్నాల్లో హస్తం పార్టీ ఉందన్నారు.
సీపీఎం, బీజేపీ మధ్య అవగాహన కుదిరి ఉండొచ్చు, కానీ
"కేరళలోని కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో రాజకీయ పార్టీల మధ్య అవగాహనలు కుదిరినా కుదరొచ్చు. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి, అభ్యర్థులను బట్టి అందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈక్రమంలోనే కొన్ని స్థానాల్లో సీపీఎం, బీజేపీ మధ్య అవగాహన కుదిరి ఉండొచ్చు. కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని స్థానాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో ఇదే ఫార్ములాను అమలు చేయడం ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యపడదు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎల్డీఎఫ్ కూటమిపై ప్రజా వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు యూడీఎఫ్, బీజేపీ సర్వశక్తులను ఒడ్డుతున్నాయి. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో హోరాహోరీ పోరు జరుగుతోంది" అని కాసరగోడ్లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ మాజీ వైస్ ఛాన్స్లర్, ఎన్నికల విశ్లేషకుడు డాక్టర్ జి.గోపకుమార్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలపైనే పూర్తి ఫోకస్
మరోవైపు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోల తయారీపై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆకర్షించే హామీలతో జనరంజక మేనిఫెస్టోలను విడుదల చేయాలనే పట్టుదలతో పార్టీలు ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పటిదాకా మేనిఫెస్టోలను విడుదల చేయలేదని తెలుస్తోంది. పార్టీ శ్రేణులు, కుల సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి సేకరించిన సలహాలు, సూచనల ప్రాతిపదికన మేనిఫెస్టోల తయారీకి కసరత్తు జరుగుతోంది.