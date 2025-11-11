ETV Bharat / bharat

బిహార్‌లో ముగిసిన రెండో విడత పోలింగ్

ప్రశాంతంగా ముగిసిన బిహార్‌ రెండో విడత పోలింగ్

Second Phase Of Polling Ends In Bihar
Second Phase Of Polling Ends In Bihar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 6:03 PM IST

Second Phase Of Polling Ends In Bihar: చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా బిహార్‌లో రెండో విడత పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఉదయం 7గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటల వరకూ సాగింది. సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పోలింగ్ అధికారికంగా ముగిసినా, లైన్​లో ఉన్నవారికి అధికారులు ఓటువేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. రెండో విడతలో 20 జిల్లాల పరిధిలోని 122 నియోజకవర్గాల్లో 12 మంది మంత్రులు సహా 1302 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టం పరీక్షించుకున్నారు. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 4 లక్షలకు పైగా భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా బిహార్ వెంట ఉన్న అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల మూసివేత వంటి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు.

బిహార్‌లో 243స్థానాలు ఉండగా ఈనెల 6వ తేదీన 121స్థానాలకు తొలివిడతలో పోలింగ్ జరిగింది. బిహార్ ఎన్నికల చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 65.08శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. మంగళవారం ఇవాళ జరిగిన పోలింగ్‌లో వివిధ పార్టీలకు చెందిన ప్రముఖులు ఓటువేశారు. పశ్చిమ చంపారన్ నర్కటియాగంజ్ లో కేంద్రమంత్రి సతీశ్ చంద్ర దూబే ఓటు వేశారు. బిహార్ మంత్రి నితిశ్ మిశ్రా, బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిలీప్ కుమార్ జైస్వాల్, జన్ సూరజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అరారియా జిల్లాలోని ఓ పోలింగ్ బూత్ దగ్గర బీజేపీ, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఓటర్లపై దాడి చేసేందుకు బీజేపీ యత్నించిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.

బీహార్ ఎన్నికల రెండో దశ జరుగుతున్న సమయంలో ఆర్జేడీ సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించిందని బీజేపీ ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. అలాంటి చర్యలు ప్రజాస్వామ్య మూలాలను దెబ్బతీస్తాయని ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదులో బీజేపీ పేర్కొంది. బీజేపీ, ఎల్​జేపీ కార్యకర్తలు కలిసి జేడీయూకు ఓటువేసేందుకు వెళుతున్నవారిని అడ్డుకున్నారని ఆర్జేడీ తన ఫేస్‌బుక్ పేజీలో పోస్ట్ చేసింది. ఆ పోస్టును తప్పుబట్టిన బీజేపీ ఎన్డీఏలో విభజన సృష్టించి ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టాలని ఆర్జేడీ యత్నిస్తోందని మండిపడింది.

BIHAR SECOND PHASE POLL
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR ELECTION SECOND PHASE
BIHAR ELECTIONS POLLING ENDS
SECOND PHASE POLLING ENDS IN BIHAR

