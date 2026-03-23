తమిళనాడులో NDA సీట్ల సర్దుబాటు- బీజేపీకి 27 సీట్లు
ఎన్డీఏ కూటమి పార్టీల మధ్య కుదిరిన సీట్ల పంపకం- బీజేపీకి 27 సీట్లు ఇచ్చేందుకు ఏఐడీఎంకే అంగీకారం గత ఎన్నికల కంటే 7 సీట్లు ఎక్కువ దక్కించుకున్న బీజేపీ
Published : March 23, 2026 at 4:08 PM IST
NDA Seat Sharing In Tamil Nadu : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్డీఏ పక్షాల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారైంది. బీజేపీ 17స్థానాల్లో, పీఎంకే 18, ఏఎంఎంకేకు 11నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. మిగితా 188స్థానాల్లో అన్నాడీఎంకే పోటీ చేయనుంది. ఈ మేరకు చెన్నైలోని అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన ఎన్డీయే పక్షాల భేటీలో నిర్ణయం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడపాడి పళనిస్వామి, కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, పీఎంకే అధ్యక్షుడు అన్బుమణి రామదాసు, ఏఎంఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి టీటీవీ దినకరన్ పాల్గొన్నారు. 234స్థానాలు కలిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీకి ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
#WATCH | Tamil Nadu Assembly Elections | Chennai | AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami, Union Minister and BJP Tamil Nadu election in-charge Piyush Goyal, state BJP president Nainar Nagenthran, PMK President Anbumani Ramadoss, AMMK General Secretary TTV Dinakaran at… pic.twitter.com/4G4ojxnSyo— ANI (@ANI) March 23, 2026