త్వరలోనే జంతర్ మంతర్ సీజన్- 2 ప్రారంభం : CJP ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే
స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్స్ తరహాలోనే మరో నిరసన కార్యక్రమం త్వరలో ఉంటుందన్న సీజేపీ- జంతర్ మంతర్ సీజన్ 2ను ప్రారంభిస్తామని వెల్లడి- తమ వాలంటీర్ల సమావేశానికి వేదిక దొరకకుండా చేసిందని బీజేపీపై ఆరోపణలు
Published : August 12, 2026 at 8:05 PM IST
Abhijeet Dipke on Jantar Mantar Season 2 : విద్యార్థుల నిరసన తరహాలోనే మరో నిరసన కార్యక్రమాన్ని త్వరలో చేపట్టనున్నట్లు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఆయన 'జంతర్ మంతర్ సీజన్- 2'గా అభివర్ణించారు. దిల్లీలో తమ వాలంటీర్ల సమావేశం కోసం వేదికను వెతకడంలో సీజేపీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కుందని తెలిపారు. చాలా మంది హాల్ యజమానులు పైస్థాయి నుంచి ఒత్తిడి ఉందని చెప్పి తమకు వేదికను ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారని ఆరోపించారు. ఈ బెదిరింపుల వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని విమర్శించారు. ఇటువంటి చర్యలు సీజేపీని ఏమాత్రం భయపెట్టలేవని స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో జరిగిన బహిరంగ సమావేశంలో ఈ మేరకు అభిజీత్ దీప్కే వ్యాఖ్యానించారు.
"'జంతర్ మంతర్ సీజన్- 2' ఎప్పుడు మొదలవుతుందని చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడుగుతున్నారు. వారికి నేను చెప్పేది ఒక్కటే- 'జంతర్ మంతర్ సీజన్- 2' చాలా త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ రోజు దిల్లీలో మా వాలంటీర్ల సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని అనుకున్నాం. దాని కోసం హాల్ వెతికినా ఎవరూ అద్దెకు ఇవ్వలేదు. చాలా మంది హాల్ యజమానులు పైస్థాయి నుంచి ఒత్తిడి ఉందని చెబుతున్నారు. చివరికి ఒక హాల్ దొరికింది. అయితే ఆ యజమానికి ఈ రోజు ఉదయం బెదిరింపులు వచ్చాయి. సీజేపీ సమావేశాన్ని ఇక్కడ జరగనిస్తే వారిని (హాల్ యజమానులను) తలకిందులుగా వేలాడదీస్తామని బెదిరించారు. ఈ బెదిరింపుల వెనుక బీజేపీ ఉంది. ఇదంతా బీజేపీయే చేస్తోంది. దేశంలోని యువతను చూసి కమలం పార్టీ భయపడుతోంది. ఆ పార్టీ నేతల మాటలు, చేతలు ఆ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి చర్యలతో మమ్మల్ని భయపెట్టవచ్చని వారు అనుకుంటే అది పొరపాటే. ఇటువంటి చర్యలకు మేం అస్సలు భయపడం. "
-- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
బీజేపీపై ఫైర్
కమలం పార్టీపై దిల్లీ వేదికగా సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే మరోసారి ఘాటు విమర్శలు చేశారు. తాము పాఠశాలల బాగు గురించి మాట్లాడుతున్నందున గందరగోళం సృష్టించడానికి బయటి వ్యక్తులను ఇక్కడికి పంపారని ఆరోపించారు. బీజేపీకి విద్య విషయంలోనే సమస్య ఉందని మండిపడ్డారు. అసలు సీజేపీ సమావేశం వద్ద గందరగోళం సృష్టించడానికి వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో తమకు తెలియదన్నారు. సీజేపీ బృంద సభ్యులందరూ ప్రశాంతంగా కూర్చుని పాఠశాలలను ఎలా మెరుగుపరచాలి?, ఆగస్టు 15వ తేదీన ప్రారంభం కానున్న ఈ విద్యా ఉద్యమం కోసం ఎలా పని చేయాలనే దానిపై చర్చిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
ఇప్పటికే జంతర్ మంతర్ సీజన్-2 ప్రారంభమైంది : సౌరవ్ దాస్
మరోవైపు సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే చేసిన ప్రకటనను ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ సమర్థించారు. "ఇది స్వయంగా 'జంతర్ మంతర్ సీజన్- 2'నే. అసమర్థ ప్రభుత్వాలు, అధికారులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడానికి సీజేపీ తరపున మేము ఇప్పుడు దేశవ్యాప్త లిజనింగ్ టూర్ (ప్రజల మాటలు వినే పర్యటన)ను ప్రారంభిస్తున్నాం. అలాగే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (ఆగస్టు 15) నుంచి విద్యకు సంబంధించిన అంశానికి ప్రాధాన్యతనిస్తాం. " అని సౌరవ్ దాస్ పేర్కొన్నారు.
కేంద్రం, బీసీఐ, సీబీఐ స్పందన కోరిన సుప్రీంకోర్టు
నకిలీ న్యాయవాదులు, ఫేక్ న్యాయ విద్య పట్టాలు, సీజేపీతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల కార్యకలాపాలపై విచారణ కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, సీబీఐల స్పందనను కోరింది. న్యాయవాది రాజా చౌదరి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం సుమోటోగా స్వీకరించింది. న్యాయ విచారణల సమయంలో జడ్జీలు చేసిన వ్యాఖ్యలను వాణిజ్యపరంగా దుర్వినియోగం చేయడం, ట్రేడ్మార్క్లను సొంతం చేసుకోవడం, వాటిని డబ్బు సంపాదించే సాధనంగా ప్రచారం చేయడం వంటి విస్తృతమైన అంశాన్ని కూడా రాజా చౌదరి ఈ పిటిషన్లో లేవనెత్తారు. మే 15న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా మాట్లాడిన వ్యాఖ్యల్లోని కొంత భాగాన్ని కట్ చేసి వాటిని మీమ్స్, వీడియోలు, మిమిక్రీ, రాజకీయ బ్రాండింగ్, ఇతర వాణిజ్య కంటెంట్గా ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు.
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